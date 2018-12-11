Эксперт назвал фарисейским заявление Порошенко об обвинении украинских моряков

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал фарсом обвинение украинских моряков, которые незаконно пересекли на кораблях ВМС Украины российскую границу.

«Абсолютно пустопорожнее, ожидаемое заявление. Порошенко то и дело говорит о мифической «агрессии», он много внимания уделяет теме России. В его Twitter нет почти ни одного твита о социально-экономическом положении украинского государства, почти все посвящены России или томосу», — отметил Мезюхо.

Эксперт добавил, что Порошенко сознательно отправил украинских моряков «нарушать территориальные воды России».

«Он понимал, чем это может закончиться. Сегодня он делает абсолютно фарисейское и бессовестное заявление. Обвинения в отношении украинских моряков оправданны. Им предоставлена возможность защищаться в рамках российской судебной системы, они этим правом пользуются. Порошенко использует тему задержания и ареста моряков для своей внутриполитической пропаганды. Это, безусловно, предвыборное заявление украинского лидера», — заключил Мезюхо.

Ранее Порошенко назвал фарсом обвинение украинских моряков в России.