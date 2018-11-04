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Эксперт назвал антииранские санкции США признаком «некомпетентности» Трампа

04 ноября 2018, 08:09  •  78 • Политика
Попытка США надавить на Иран с помощью новых санкций заставит их вступить в конфликт со своими союзниками, считает политолог и американист Рафаэль Ордуханян.
Накануне Министерство иностранных дел России прокомментировало новые санкции, которыми США планируют ударить по Тегерану. Так, внешнеполитическое ведомство обвинило Штаты в желании саботировать с помощью экономических рестрикций Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому.
По мнению политолога и американиста Рафаэля Ордуханяна, действуя подобным образом, Вашингтон сам подрывает доверие к себе со стороны международного сообщества — даже со стороны своих традиционных союзников.
Что касается Ирана, то даже после выхода США из СВПД он по-прежнему может выстраивать свои отношения с Россией и Евросоюзом. Таким образом, американские санкции не нанесут исламской республике критического вреда. Вряд ли Трампу удастся вынудить Тегеран к новой более выгодной для США сделке по ядерной программе с помощью санкционного давления.
«На сделку, думаю, Иран не пойдет, они говорят: зачем им Америка, если есть Западная Европа?» - отметил политолог в беседе с корреспондентом Nation News.
К этому эксперт добавил: «Мы здесь видим, что Америка вступает в конфликт с союзниками. Причин много, но одна из явных – это некомпетентность администрации. После ухода Тиллерсона в штабе Трампа не осталось людей, которые хорошо бы анализировали ситуацию».

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