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Эксперт нашел слабое место Байдена

17 января 2021, 13:00  •  50 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Transition TV/CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Политтехнолог также указал, в чем разница между новым президентом США и его предшественником
Джо Байден, для которого этот срок на посту президента – первый и последний, хочет оставить наследие. Такое мнение выразил политтехнолог Марат Баширов. И это его слабое место.
"Он ээээ..... 1942 года рождения. То есть родился, когда Гитлер уже проиграл битву в Сталинграде, но еще не войну с Россией", – написал эксперт в своем телеграм-канале "Политджойстик".
При этом Баширов указал на разницу между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Первый жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а второй – в душах.
"И на этом многие посыплются",
– заключил политтехнолог.
Тем временем в преддверии инаугурации Байдена эксперты и агентства не устают давать прогнозы относительно политики США под его руководством. Так, на днях аналитики заявили, что американцы вряд ли будут закручивать гайки и давить на Россию еще больше. Скорее всего, Байден будет занят налаживанием отношений со странами Европы.
Отметим, что ранее советник Байдена высказался о проблеме "Северного потока – 2". По его словам, он посоветовал новому президенту США отменить санкции против участников проекта. Правда, при этом европейцам следует "приостановить строительство".

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