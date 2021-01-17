Эксперт нашел слабое место Байдена

Джо Байден. Фото: Biden Transition TV/CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Политтехнолог также указал, в чем разница между новым президентом США и его предшественником

Джо Байден, для которого этот срок на посту президента – первый и последний, хочет оставить наследие. Такое мнение выразил политтехнолог Марат Баширов. И это его слабое место.



"Он ээээ..... 1942 года рождения. То есть родился, когда Гитлер уже проиграл битву в Сталинграде, но еще не войну с Россией", – написал эксперт в своем телеграм-канале "Политджойстик".

При этом Баширов указал на разницу между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Первый жаждет памяти, исчисляемой в долларах, а второй – в душах.

"И на этом многие посыплются",

– заключил политтехнолог.

Тем временем в преддверии инаугурации Байдена эксперты и агентства не устают давать прогнозы относительно политики США под его руководством. Так, на днях аналитики заявили, что американцы вряд ли будут закручивать гайки и давить на Россию еще больше. Скорее всего, Байден будет занят налаживанием отношений со странами Европы.

Отметим, что ранее советник Байдена высказался о проблеме "Северного потока – 2". По его словам, он посоветовал новому президенту США отменить санкции против участников проекта. Правда, при этом европейцам следует "приостановить строительство".