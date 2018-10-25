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Эксперт нашел реальные подтверждения начала холодной войны США против Россиий

25 октября 2018, 17:24  •  73 • Политика
Последние события в Сирии и заявление президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД являются звеньями одной цепи
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал «Царьграду» озвученные Минобороны России данные об участии американского самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon в координировании действий дронов боевиков при атаке на базу Хмеймим в Сирии. Эксперт подчеркнул, что последние события окончательно убеждают в том, что США переходят от гибридной войны к холодной.
«Американцы уже давно фактически пытаются, сейчас уже стало понятно, что напрямую, а в принципе, и непосредственно используя эти террористические антироссийски настроенные силы в Сирии, вести боевые действия с нашей армией, с воздушно-космическими силами, силами специальных операций, которые выполняют свои задачи на территории Сирии», – отметил Кнутов. По мнению историка, столкновение на Ближнем Востоке, выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) выстраиваются в единую цепочку. «Это говорит о том, что американцы настроены перейти от гибридной войны к холодной. И причем делают это довольно решительно, не задумываясь о последствиях», – сказал эксперт.
Также Юрий Кнутов подчеркнул, что и раньше не сомневался в том, что США замешаны в спецоперации по атаке на Хмеймим, однако не хватало одного звена, коим и оказался самолет-разведчик «Посейдон-8». «Я говорил только о военных спутниках системы GPS, которые давали очень точные координаты расположения наших самолетов непосредственно на самом аэродроме для того, чтобы можно было их поразить с высокой точностью. А сейчас это недостающее звено как раз появилось», – отметил эксперт.
Также Юрий Кнутов рассказал, как Россия смогла защититься от атаки дронов под управлением США на базу Хмеймим.

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