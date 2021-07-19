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Эксперт: Населению США угрожает "пандемия непривитых"

19 июля 2021, 01:55  •  24 • В мире
Населению США угрожает "пандемия непривитых", заявила эксперт Рошель Валенски, указавшая на проблемы в американской системе здравоохранения.
Коронавирусная инфекция постепенно превращается в "пандемию непривитых". Об этом заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.
Вспышки заболевания фиксируются в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией. При этом растёт не только показатель заболеваемости, но и число экстренно госпитализированных пациентов.
По данным Валенски, 97% поступивших в больницу граждан не получали прививок, хотя она защищает от осложнений.
"Это превращается в пандемию непривитых", - цитирует слова эксперта Financial Times.
Как ранее заявила иммунолог-аллерголог Надежда Логина, при соблюдении ряда правил безопасности жаркая погода в России не станет преградой для вакцинации граждан.
Осторожность стоит проявить сразу после получения прививки. Стоит избегать солнечных лучей, не злоупотреблять алкоголем и не перенапрягаться.
"Многие пациенты с вегетососудистой дистонией могут почувствовать недомогание. Однако это связано не с вакцинацией, а с жарой, которую такие люди плохо переносят", - указала она в интервью телеканалу "360".

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