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Эксперт: Москва готовит "сюрприз" для Лукашенко

18 мая 2020, 22:55  •  150 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Россия может в любой момент открыть погранпосты на границе с Белоруссией
Александр Лукашенко может получить "оглоблей по хребтине", если не решится визовый вопрос с РФ на фоне почти открытой границы Республики со странами Евросоюза. К такому выводу пришел полковник запаса Владимир Трухан, комментируя решение Брюсселя упростить режим въезда в ЕС белорусам.
"Граница готовится уже два года, она уже подготовлена. Уже есть распорядительные документы правительства и ФСБ. Уже сформирован личный состав погранотрядов. Граница Белоруссии закрывается по щелчку пальцев. Там все готово", – заявил военный эксперт на Ютюб-канале PolitWera.
При этом он отметил, что в Москве пока нет задачи ухудшать положение белорусских граждан. Однако жесткие решения будут приняты неожиданно для Минска. Это объясняется тем, что власти Республики затягивают процесс подписания соглашения с РФ о едином визовом пространстве, зато облегчают въезд иностранцев с Запада. По его словам, соответствующие предложения российской стороны уже полтора года лежат в Минске.
А между тем, Белоруссия, смягчая визовый режим для граждан ЕС и иных осударств, фактически становится точкой нелегального пересечения границы с Россией, а не только запрещенных "польских яблок", объяснил Трухан.
По его мнению, власти РФ не станут предупреждать о своих действиях Белоруссию, поэтому не стоит ожидать, что из Кремля предупредят, что "сейчас мы тебе в ухо дадим".
"Они у себя все заготовят, добросовестно спланируют, а потом возьмут оглоблю – и по хребтине. Это так делается – посмотрите на крымскую операцию", – пояснил эксперт.
Трухан считает, что власти Белоруссии в отношении визового режима "могут доиграться".
Напомним, на прошлой неделе Евросоюз упростил въезд в страны содружества для белорусов – стоимость "шенгена" снижена с €60 до €35, а заявления о выдаче визы будут рассматриваться в течние 10 дней, за исключением дополнительной проверки.

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