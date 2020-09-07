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Эксперт: Москва должна объявить Украину врагом России

07 сентября 2020, 21:00  •  158 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Киевский режим провоцирует Москву, представляя небо страны американским B-52H
Факт предоставления Украиной американцам своего воздушного пространства для полетов стратегических бомбардировщиков Пентагона говорит о серьезной угрозе для России. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя недавний пролет B-52H ВВС США в небе Незалежной вблизи Крыма.
По мнению специалиста, таким образом киевский режим выходит на качественно новый уровень, посему данная провокация не должна быть проигнорирована Москвой. Коротченко отметил, что даже предшественник нынешнего президента соборной Петр Порошенко не додумался до такой шага, ограничившись бравым походом катеров ВМСУ к Крымскому мосту.
"А здесь мы видим, при (Владимире) Зеленском, смычка между американскими и украинскими ВВС приобрела угрожающий характер. Мы на это должны реагировать, мы должны понимать, что нынешняя украинская власть не просто русофобская – это прямой военно-политический противник России. Не украинский народ", – сказал наш эксперт в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Украинские власти боятся, да и не умеют самостоятельно сделать какую-нибудь "пакость" РФ. А вот чужими руками – да, в том числе открывая свое небо для стратегических бомбардировщиков-носителей ядерного оружия, считает специалист.
Одновременно, подчеркнул Коротченко, развернутые в Южном военном округе системы С-400 способны контролировать такие крылатые машины противников как B-52 на удалении до 400 км. Поэтому все время "воздушного рейдерства" американцев над территорией Украины они находились под прицелом ВКС РФ.
Он назвал пролет B-52H опасным прецедентом. По его словам, действующий режим в Незалежной враждебен России, а значит Москва должна все сделать, чтобы его ослабить, при этом усиливая влияние пророссийских сил у соседей.
"Мы должны работать именно на этот результат, для того, чтобы нынешняя Украина не стала тем, чем стала Польша в 20-30-е годы прошлого века", – резюмировал Коротченко.
Напомним, стратегические бомбардировщики B-52H в пятницу, 4 сентября, максимально близко подлетели к Крыму. Наши истребители не поднимались на перехват, поскольку пентагоновские асы находились над территорией Незалежной.

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