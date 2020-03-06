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Эксперт: Москва добилась мира, Анкара сохранила лицо, американцы проиграли

06 марта 2020, 15:00  •  130 • В России

После многочасовых переговоров, которые в Москве 5 марта провели президенты России и Турции, было объявлено о том, что огонь в Идлибской зоне на севере Сирии будет прекращен. Перестанут гибнуть люди, разрушаться дома, расти толпы беженцев. Так это или не так, и каковы главные последствия для региона и для Европы по итогам достигнутых двумя лидеров соглашений — об этом мы спросили авторитетного эксперта Российского Института стратегических исследований (РИСИ) Владимира Фитина.

- Что главное в договоренностях Москвы и Анкары?

- Остановлены военные действия в Идлибе.

- Насколько долговременная история?

- Гарантировать ее протяженность никто не может. Уже бывали договоренности по зонам деэскалации. И отдельные по Идлибу - осенью в Сочи. И вот сейчас после резкой вспышки напряженности очень важна именно эта договоренность. В дальнейшей перспективе Сирия будет стремиться к тому, чтобы ликвидировать этот анклав, возглавляемый откровенными террористами. Поскольку ни одна суверенная страна не может такое долго терпеть.

- Кому выгоднее договоренность — нам, туркам или сирийцам?

- Здесь нет откровенно выигравших или проигравших. Переход к прямому вооруженному противостоянию не в интересах ни России, ни Турции.

- Что Россия сохранила за собой?

- Совместного патрулирования в этой зоне совместного не было вообще. Это новая вещь. Самое важное — сохранены те достижения сирийской армии, которая она приобрела за период своего наступления в Идлибе. Фактически заняв половину провинции. Потому под контролем правительства Сирии сохраняются все новые завоеванные части своей страны. Это самое важное.

- То есть, можно считать, что договоренности все таки в нашу пользу?

- Трудно сказать. Для Турции тоже было важно ликвидировать это серьезнейший вопрос, который использовала оппозиция, чтобы уменьшить влияние Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие».

- Эрдоган избежал дальнейшей гибели своих солдат в Идлибе?

- Ну конечно. Для Анкары это неожиданно. Гибель нескольких десятков их военнослужащих — болезненная тема для Турции. И оппозиция ее активно использовала. Чтобы уменьшить влияние Эрдогана. Большие потери турецких военнослужащих — слишком серьезная тема.

- Значит, Москва может записать в актив итоги эти переговоров. Как и Дамаск?

- Территории, занятые Сирией, остаются под ее контролем. Это важное продвижение вперед. В решении вопроса ликвидации террористических группировок, которые остаются на севере Сирии.

- Что дальше за этими договоренностями последует?

- После достижения каждой из договоренностей они какое то время соблюдаются. Прогнозировать тут сложно. Сейчас никто не заинтересован в возобновлении кровопролития. Ни Евросоюз, ни Турция с Россией, ни Сирия. Единственный, кто заинтересован в том, чтобы все продолжалось — наши американские партнеры. Которые мечтают вбить клин между Турцией и Россией. К счастью, им этого не удавалось до сих пор.

- Дипломатия победила войну?

- Москве удалось добиться мира. Анкара сохранила лицо. Дамаск фиксирует территории, которые вернул. И Европа защищена от новых толп беженцев. В плюсе все, кроме американцев.

Путин: «Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии».

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