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Эксперт: Люди готовы голосовать за Путина в 2024-м, потому что он уже прошел два больших кризиса и знает, что делать...

16 марта 2020, 13:00  •  70 • В России

Исследовательская компания «Инсомар» провела Всероссийский опрос о том, сколько человек могут проголосовать за Владимира Путина, если он решит в 2024-м году выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. 57% респондентов поддержали бы действующего президента. «КП» обратилась за комментарием к известному социологу Алексею Зубцу.

- О чем говорят эти цифры — 57% опрошенных нынче уверены, что через четыре года проголосуют за человека, который сегодня возглавляет страну.

- Это говорит о том, что в стране значительное число людей хотят опоры. Надо понимать что Россия в серьезной экономической ситуации. Люди не понимают, что будет при падении цен на нефть и дальнейшем развитии кризиса.

- Многие боятся завтрашнего дня?

- В стране довольно серьезный уровень напряженности и страхов. Плюс к этому коронавирус. Но мы при этом уже сегодня видим довольно серьезный уровень поддержки кандидатуры Путина на потенциальных выбора 2024 - он около двух третей опрошенных.И когда околонефтяной и поствирусный туман рассеется — эта поддержка вырастет еще больше, чем она есть сегодня. Хотя Путин сказал, что он не определился. И есть вероятность, что он не воспользуется этой возможностью.

- Объясняется это как?

- Достаточно просто: относительное благополучие, в котором мы живем, связывается именно с именем Путина. Главная интрига: воспользуется ли он этой возможностью - или нет?

- Почему сегодня более половины россиян, не зная, что будет послезавтра, выражают готовность через 4 года голосовать за Путина — и кстати, за него персонально или за его курс?

- И персонально за него, и за его курс. Большое количество людей поддерживает и Путина и его политику. Надо понимать, что в интервале между 2003-м и 2012-м годами страна росла очень быстро.

Алексей Зубец. Фото: Канал ОТР

- Не в производстве — в потреблении.

- В производстве не так резко, а в потреблении — да. Мы удвоили уровень потребления. Люди которые помнят кошмар, в котором Россия существовала в конце 90-х, будут голосовать за Путина и дальше. Но есть масса факторов неопределенности, которые затрудняют понимание дальнейшего. Будет ли мировой экономический кризис. И, если он разгорится в полный рост, для всех будет лучше, если у руля будет человек, который прошел два крупных и несколько мелких таких кризисов. Он знает как управлять в такой ситуации — и люди на это рассчитывают.

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