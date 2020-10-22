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Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства

22 октября 2020, 10:50  •  71 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной
Сотрудник Центра украинистики и белорусистики, политолог Олег Неменский поделился своим экспертным мнением по поводу возможности сближения России и Белоруссии. Специалист уверен, что действующий лидер Республики Александр Лукашенко не пойдет на реальное построение Союзного государства, а ограничится в этом вопросе полумерами.
Так, Батька не будет препятствовать экономической интеграции и укреплению сотрудничества в ряде других сфер. Хотя даже в этих вопросах Лукашенко предпочел бы сохранить большую независимость, уверен политолог. Но обстоятельства вынуждают его пойти на экономическое сближение, и он не станет его блокировать. При этом о каком-то реальном объединении и сплочении говорить о не приходится.
В интервью изданию "Украина.ру" Неменский отметил, что Лукашенко заинтересован в том, чтобы сохранить модель управления страной, разработанную им в конце прошлого века. Так что никакие серьезные прорывы в вопросе интеграции двух братских государств пока невозможны.
К слову, другой политический эксперт Александр Моргунов считает, что сближение между Россией и Белоруссией будет зависеть от Запада.

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