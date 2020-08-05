Эксперт: Лукашенко проиграет при любом исходе выборов

Александр Лукашенко. Фото: Imago-Images/ИТАР-ТАСС

Белорусский лидер совершил несколько ошибок, которые лишат его радости победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проиграл выборы еще до их проведения. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян. По его мнению, исход голосования 9 августа не важен – с Лукашенко уже все понятно.

В победе Батьки после подсчета ЦИК голосов мало кто сомневается, считает эксперт. Сильных соперников он устранил, плюс на местах сидят свои люди, которые всегда "нарисуют" правильный результат. Но победа по голосам - это не реальная победа на выборах.

"Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний президент Белоруссии не получит", – приводит "Эксперт" слова Мирзаяна.

По мнению политолога, Лукашенко совершил ошибку, посадив в тюрьму Бабарико и Тихановского. Если бы он продолжил дискредитировать их через прикормленные СМИ, белорусы не получили бы повода устраивать многотысячные митинги протеста.

Более того, жесткие меры в отношении соперников породили слухи в обществе, что "Акела" стал ни на что не годен, что он испугался оппозиции. А история с арестом 33 россиян под предлогом раскрытия заговора боевиков привела к тому, что Лукашенко утратил и симпатии граждан России – а ведь раньше именно белорусский президент возглавлял список самых популярных в РФ иностранных лидеров. Таким образом, даже победив на выборах, Лукашенко останется в числе проигравших, заключает эксперт.

Ранее в ЦИК Белоруссии пояснили, почему на выборах 9 августа не будет иностранных наблюдателей.