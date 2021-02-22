Эксперт: Лукашенко приехал к Путину за очередным кредитом

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Деньги, вероятно, станут главной темой переговоров лидеров двух стран

Сегодня должна состояться встреча российского президента Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры пройдут в Сочи. Как ранее сообщил Кремль, пресс-конференция по итогам не запланирована, а значит, широкая общественность вряд ли узнает подробности разговора политиков. Между тем эксперты делают предположения, о чем пойдет речь.



Так, белорусский политолог Всеволод Шимов считает, что Лукашенко приехал к Путину, чтобы попросить денег. Новый кредит для республики, вероятно, станет главной темой для разговора. Сам Батька незадолго до поездки в Россию опроверг подобные слухи. Белорусский лидер заявил, что не намерен чего-то просить.

Эксперт также высказался об интеграции РФ и Белоруссии. Шимов полагает, что Лукашенко будет затягивать решение этого вопроса, “как это неоднократно делалось раньше”. По мнению политолога, углубление интеграции власти республики воспринимают как угрозу суверенитету.

Между тем Минск сейчас не в лучшем положении, отметил Шимов в беседе с РИА Новости. Лавировать между Россией и Западом, как это делалось раньше много лет, не получается. Причиной тому – ухудшение отношений с западными странами на фоне скандальных выборов президента Белоруссии и протестов в стране. Все это вынуждает Лукашенко идти на некоторые уступки Москве.

Как стало известно ранее, президент Белоруссии, несмотря на то, что переговоры были назначены на понедельник, 22 февраля, отправился в Россию еще 19-го.