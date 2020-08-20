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Эксперт: Лукашенко оказался сильнее Горбачева времен 1991 года

20 августа 2020, 20:15  •  86 • Политика
Александр Лукашенко и Михаил Горбачев. Фото: Виктора Толочко (ИТАР-ТАСС)
Белорусский лидер не согласился на роль исторического карлика и не испугался массовых протестов
Политический кризис, который сейчас испытывает Белоруссия после президентских выборов и поведение действующего главы Республики Александра Лукашенко, напоминают события августа 1991 г. с путчем и ГКЧП. Такое сравнение сделал публицист Сергей Мардан.
Назвав последнего Генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева "ничтожеством", журналист, тем не менее, считает, что советского лидера нельзя делать единственным "козлом отпущения" за начатую им перестройку и развал большой страны. По его мнению, если к власти пришел такой "слабый, неумный, безвольный человек", то значит вся система была уже прогнившей изнутри к середине 80-х прошлого века.
Автор вспомнил как, пусть и с помощью кровавых репрессий, перед Великой Отечественной войной Сталин почти полностью обновил весь партийно-хозяйственный аппарат, выдвинув на первый план амбициозных руководителей. И это было лучше, отмечает он, чем тот кадровый застой, который случился в СССР в 70-х.
И всю старую гвардию вместе с Горбачевым потом "с потрохами сожрал" другой сильный лидер, будущий первый президент России Борис Ельцин, что "отражает высшую политическую справедливость, в которой царствует естественный отбор".
Мардан пишет, что если бы Ельцин был слабым и не любил настолько власть, возможно, и РФ сейчас бы не существовало, а несмотря на все провалы при его руководстве – дикая приватизация, война в Чечне, расстрел парламента в 1993 г. и прочая, – именно он "оставался центром тяжести, который удерживал страну от полного обрушения". Ельцин своими шагами давал понять, что не сдаст рычаги управления государством.
Поэтому в 1996-ом, пояснил автор, лидер КПРФ Геннадий Зюганов испугался выводить людей на улицы, зная, что Ельцин сможет снова ввести в Москву танки. По его словам, у русских есть инстинкт самосохранения, выработанный за последние 400 лет – мы ищем "надежного вождя, на которого можно рассчитывать в самый тяжелый момент своей истории". Поэтому Зюганов оказался трусом, а Ельцин – сильным лидером.
"Готовность бороться за власть иногда является синонимом готовности бороться со смутой", – пишет в "ЦарьГраде" Мардан.
Причем, подчеркивает публицист, даже с помощью огня и меча глава государства имеет право остановить хаос, который угрожает катастрофой. Или он превращается в исторического карлика, которым как раз Лукашенко и не хочет становиться, как Горбачев в свое время. Поэтому белорусам с таким лидером повезло, резюмировал журналист.
Напомним, в Белоруссии начались массовые акции протеста почти сразу после объявления предварительных итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал уже шестой раз подряд Лукашенко. Накануне Брюссель официально отказался признавать результаты голосования и потребовал от Минска провести новые выборы.

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