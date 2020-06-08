Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / Политика

Эксперт: Лукашенко обезумел от страха потерять власть

08 июня 2020, 21:00  •  70 • Политика
Александр Лукашенко. Фото:Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии при поддержке политического класса появились достойные конкуренты действующего главы государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко "буквально обезумел от страха" потерять власть в стране, поэтому в проходящей сейчас в Республике предвыборной президентской кампании он хамит своим оппонентам. К такому выводу пришел политолог Андрей Суздальцев, комментируя последние высказывания главы государства в адрес конкурентов.
По мнению эксперта, Батька "прозевал" процесс формирования в Белоруссии эффективной оппозиции, лидеры которой уже на данный момент времени имеют лучшие рейтинги поддержки у населения. Так, у Лукашенко сейчас имеет 3% популярности, а у его оппонента банкира Виктора Бабариков 15 раз больше.
"В белорусском обществе появляются люди, которые при поддержке политического класса претендуют на то, чтобы занять место Лукашенко, который теперь кажется неэффективным... Лукашенко буквально обезумел от страха", – сказал эксперт в интервью "МК".
Суздальцев считает, что Батька назначил новым премьер-министром Романа Головченко для того, чтобы тот занялся "эвакуацией" активов действующего лидера нации за границу.
На днях Лукашенко заявил, что не считает шуточным свое предложение лечить коронавирус при помощи работы на тракторе в поле. Об этом он сообщил на встрече с активом Могилевской области.
"Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа трактор вылечит, не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который видите ли безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи", – сказал Батька.

Он назвал успехом страны тот факт, что отечественное здравоохранение не рухнуло во время наплыва инфицированных COVID-19 больных. С его точки зрения, вся критика белорусского пути в решении проблемы с коронавирусом – это "блеф", поскольку никто не знает, что будет дальше. Зато Белоруссия избежала худшего сценария, отметил президент. Лукашенко подчеркнул, что Минск не боится раскрывать статистику по заболевшим.
Ранее "Утро.ру" писало, какие способы борьбы с пандемией предлагал Батька за последние пару месяцев. Кроме работы в поле на тракторе, он советовал не сидеть в четырех стенах "тухлых квартир", больше употреблять чеснок и цибулю, а также играть в хоккей.
По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Белоруссии составляет 276 человек. Всего в стране выявлено 49 453 случая новой инфекции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 15:00
ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заряды
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах
08 июня 2020, 00:00
"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался
08 июня 2020, 11:00
Обидчикам Михалкова пришлось извиняться и врать после выхода в эфир "Бесогона"
08 июня 2020, 09:00
Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атак...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 15:00
ВСУ понесли потери в Донбассе: С боевиками "расправились" окопные заряды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
02 июня 2020, 14:55
Сирия 2.0: Турция снова обманула Россию и начала войну
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.