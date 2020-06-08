Эксперт: Лукашенко обезумел от страха потерять власть

Александр Лукашенко. Фото:Максим Гучек/БелТА/ТАСС

В Белоруссии при поддержке политического класса появились достойные конкуренты действующего главы государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко "буквально обезумел от страха" потерять власть в стране, поэтому в проходящей сейчас в Республике предвыборной президентской кампании он хамит своим оппонентам. К такому выводу пришел политолог Андрей Суздальцев, комментируя последние высказывания главы государства в адрес конкурентов.

По мнению эксперта, Батька "прозевал" процесс формирования в Белоруссии эффективной оппозиции, лидеры которой уже на данный момент времени имеют лучшие рейтинги поддержки у населения. Так, у Лукашенко сейчас имеет 3% популярности, а у его оппонента банкира Виктора Бабариков 15 раз больше.

"В белорусском обществе появляются люди, которые при поддержке политического класса претендуют на то, чтобы занять место Лукашенко, который теперь кажется неэффективным... Лукашенко буквально обезумел от страха", – сказал эксперт в интервью "МК".

Суздальцев считает, что Батька назначил новым премьер-министром Романа Головченко для того, чтобы тот занялся "эвакуацией" активов действующего лидера нации за границу.

На днях Лукашенко заявил, что не считает шуточным свое предложение лечить коронавирус при помощи работы на тракторе в поле. Об этом он сообщил на встрече с активом Могилевской области.

"Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа трактор вылечит, не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите. Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом батьки, который видите ли безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьезные вещи", – сказал Батька.





Он назвал успехом страны тот факт, что отечественное здравоохранение не рухнуло во время наплыва инфицированных COVID-19 больных. С его точки зрения, вся критика белорусского пути в решении проблемы с коронавирусом – это "блеф", поскольку никто не знает, что будет дальше. Зато Белоруссия избежала худшего сценария, отметил президент. Лукашенко подчеркнул, что Минск не боится раскрывать статистику по заболевшим.

Ранее "Утро.ру" писало, какие способы борьбы с пандемией предлагал Батька за последние пару месяцев. Кроме работы в поле на тракторе, он советовал не сидеть в четырех стенах "тухлых квартир", больше употреблять чеснок и цибулю, а также играть в хоккей.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Белоруссии составляет 276 человек. Всего в стране выявлено 49 453 случая новой инфекции.

