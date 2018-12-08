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Эксперт: Литва похожа на художника, прибивающего свои гениталии к брусчатке

08 декабря 2018, 01:25  •  68 • Политика
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя введение Литвой антироссийских санкций, сравнил президента прибалтийской страны с художником, прибивающим свои гениталии к брусчатке. По его мнению, Грибаускайте для "раздувания шума вокруг своей персоны" перед предстоящими выборами пользуется такими же глупыми и эпатажными заявлениями.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич прокомментировал введение Литвой антироссийских санкций, сравнив руководство прибалтийской страны с эпатажным художником, прибивавшим свои гениталии гвоздями к брусчатке на Красной площади. По мнению экономиста, президент Литвы также использует глупые акции для привлечения к себе внимания и "раздувания шума вокруг своей персоны", передает информагентство "Экономика Сегодня".
Весной будущего года в Литве состоятся президентские выборы, и действующий президент Грибаускайте, по словам Межевича, сейчас будет всячески показать свою проамериканскую настроенность для обозначения собственной значимости. Российский президент играет важную функцию во внутриполитическом курсе Грибаускайте, поскольку именно его президент Литвы традиционно выставляет виновным в социально-экономическом развале страны.
При этом нередко риторика прибалтийских государств в целом переходит от "отклонений" к явным "патологиям", когда власти этих стран начинают делать просто смешные заявления о том, что Москва угрожает их высшему руководству и чиновникам, рассказывает Межевич, добавляя, что уже несколько лет такую же антироссийскую риторику использует и Украина.
"Никто в РФ не станет унижаться, звонить литовским министрам и грозить некими карами", пояснил эксперт, отметив, что в Литве забывают о разнице масштабов, и просто невозможно представить, чтобы российский президент лично звонил Грибаускайте с какими-то угрозами.
При этом Межевич уверен, что Россия обязательно должна предпринять асимметричные меры, и наказать Литву "рублем". Не стоит забывать, что Литва массово закупает оружие и, учитывая ее неадекватность, вполне реально ожидать каких-то агрессивных провокаций против Калининграда или Белоруссии, считает эксперт.

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