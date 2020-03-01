Эксперт: Кто хотел оформить украинские загранпаспорта на Донбассе и в Крыму - давно сделали это

С 1 марта Украина обязала граждан своей страны посещать Россию только по загранпаспортам. Это, по мнению Киева, касается и тех, кого на берегах Днепра считают жителями «оккупированных территорий» - то есть проживающих на Донбассе и даже в Крыму. За комментарием «КП» обратилась к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Это правила европейские, как заявил глава МИД Украины Пристайко?

- Да, можно говорить, что они европейские. В Европе правила пересечения границ делятся на правила для граждан Евросоюза и для всех остальных. Одни всюду без виз, другие - с визами (ну с некоторыми исключениями). Глобально глава МИД Пристайко не соврал.

Политолог Ростислав ИщенкоФото: Дарья ИСАЕВА

- Для чего это сделано? Чтобы затруднить для украинцев поездки в Россию на заработки?

- Задача — подчеркнуть чуждость России для Украины. И, да — создают дополнительные сложности для части украинцев, регулярно приезжающих на российскую территории для заработков — сезонных или постоянных.

- В 2019-м таких было 7 миллионов — по данным погранслужбы Украины...

- Да, и при том в Москву, Питер и другие крупные российские города приезжают со всех регионов Украины. Даже с западных, которые традиционно ориентированы на заработки в Польшу. Да, легкость пересечения границы обеспечивает мобильность трудоспособного населения.

- Мобильны, как правило, те, кто хочет большего?

- Если человек сидел на месте и у него много лет все было хорошо — то что это он вдруг сорвался и уехал в другую, пусть даже соседнюю и говорящую на том же языке страну? Что-то вдруг стало плохо? Тут возникает вопрос — как же так, это же «страна-агрессор» - а туда миллионы украинцев едут без виз?

- Но тема не нова?

- Еще в 2014-м Украина пыталась спровоцировать Россию на введение визового режима. Говоря, что если визы не введет Россия, то их введет Украина. Тогда сразу не получилось, но светлые умы эту идею так и не оставили. И сейчас к ее воплощению приблизились.

- Но Киев утверждает, что пересечение украинско-российской границы ускорится и упростится, потому что просто будут сканировать загранпаспорт — и все!

- Много лет после 1991-го граждане Украины могли ездить в Россию как по общегражданскому паспорту, так и по загранпаспорту. Самое быстрое пересечение границы было такое: пересекать ее на 1-м поезде Киев-Москва, где и таможенный и паспортный контроль осуществляли на перроне перед отправкой состава. И дальше он вообще не останавливался на границе.

- И всем было хорошо?

- Не знаю, но первое, что сделала Украина в 2014-м — она этот поезд отменила. Так что рассказы об облегчении пересечения границы — в пользу бедных. Ну и как вы сократите время пересечения границы для граждан разных стран, если мы с вами едем в одном поезде? И если там выделяют час на мероприятия таможни и погранслужбы?

- Поток украинцев в Россию сократится резко?

- Если человек ездил в Россию, это не значит, что он не ездил в другие страны и у него нет загранпаспорта. У части работавших в российских городах украинцев загранпаспорта были. Те, у кого не было — получат сейчас. Ну да, поток сократится еще — не знаю, на 10 процентов как в прошлом году, или серьезнее.

- Жители Донбасса это ощутят?

- В прошлом году российские паспорта получили полмиллиона граждан Украины. Причем о половина из них — не из Донецкой и Луганской областей. То есть полмиллиона человек, считавшихся гражданами Украины, собираются жить в России И так день за днем, год за годом. Люди уже не на заработки едут - они остаются тут жить.

- Это имеет большое значение для жителей Крыма, которые ездят на Украину так же регулярно, как, например, и в Краснодарский край?

- Судя по тому, сколько и как оформляли украинские загранпаспорта до сих пор — думаю общая часть тех кто хотел - уже оформили их. Не думаю, что начнется вал оформления.