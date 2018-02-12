Эксперт: конфликт в Донбассе необходим Порошенко для сохранения поста президента

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе необходим президенту Украины Петру Порошенко для сохранения своего поста после 2019 года, когда в стране запланированы президентские выборы. Такое мнение высказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко на круглом столе "Минские соглашения: три трудных года" в ТАСС.

"Главный фактор [эскалации конфликта в Донбассе] - это президентские и парламентские выборы на Украине, которые должны состояться до мая 2019 года. Очевидно, что Петр Порошенко использует все шансы для того, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы", - рассказал эксперт.

Бондаренко напомнил, что в настоящее время Порошенко не на первом месте с точки зрения рейтингов и, в случае избрания другого президента, на минских соглашениях может быть поставлен крест. "Новый президент Украины с высокой степенью вероятности может посчитать себя свободным от выполнения минских соглашений. Я могу прогнозировать, что активное развитие минского трека может закончиться весной будущего года. То есть будет обострение или новый президент скажет, что он выходит из минских соглашений, или они просто не продлят срок действия закона "Об особом статусе Донбасса", - все это будет выходом из нынешнего формата минского процесса", - добавил директор Фонда прогрессивной политики.

Эксперт также предположил, что Киев поэтапно готовит повторение сценария грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. "Очевидно, что он будет пытаться его в том или ином формате реализовать. Если брать такой сценарий, который удалось успешно реализовать в новейшее время, был только один такой случай - сценарий хорватской операции "Буря" от августа 1995 года по ликвидации и уничтожению республики Сербская Краина", - напомнил он.