Эксперт: Киев компенсирует потери после запуска "Северного потока -2" за счет населения

Киев попытается компенсировать потери из-за запуска "Северного потока -2" за счет населения. Но деньги Украина начнет терять не сразу, считает эксперт Игорь Юшков.

Компания "Газпром" рассчитывает достроить газопровод "Северный поток - 2" в сентябре 2021 года. В эксплуатацию инфраструктурный объект также планируется ввести в этом году.

Согласно прогнозу экс-министра Украины Владимира Ланового, после запуска "Северного потока - 2" Киев рискует потерять около трех миллиардов долларов. Но он не считает это катастрофой, хотя населению придется платить повышенные тарифы на энергоресурсы.

Как заявил изданию "ПолитЭксперт" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Украина будет терять не сразу, ибо она за транзит газа получает меньше трех миллиардов долларов по текущему контракту

Кроме того, "Газпром" продолжит платить украинским компаниям.

"Новый пятилетний контракт подразумевает жесткое условие "качай или плати"… Когда будет достроен "СП-2", Украина свои деньги не потеряет", - поведал он.

Но непонятно, на что тратить Киев полученные от "Газпрома" деньги, ибо украинский бюджет получает немного меньше двух миллиардов долларов, поведал эксперт.

А через четыре года договор утратит силу, поэтому украинцам придется выдумывать новые схемы по закупке газа. Прямые закупки у "Газпрома" являются для Киева неприемлемыми, а закачка из Европы слишком дорогая.

В итоге пострадают обычные граждане. Украинские компании и так всегда повышают тарифы, прикрывясь "подорожанием газа" в Европе.

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, при помощи санкций против трубопровода Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.