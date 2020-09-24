Эксперт: Ходорковский бросил 10 млн евро на "перезапуск" протестов в России. Проба взята

Новый масштабный "движ" готовит оппозиция в скором времени, если судить по многомиллионному вливанию денег, которое совершил беглый олигарх Михаил Ходорковский. Со ссылкой на заслуживающий доверия источник, имеющий тесные контакты с отечественной внесистемной оппозицией, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян сообщил о том, что Ходорковский бросил 10 млн евро на "перезапуск" протестов в России.

Ситуацию провокаторы намерены раскачать в нашей стране к выборам в Госдуму в 2021 году.

"Деньги предназначены для возобновления протестной активности после пандемии", - отметил блогер в публикации для РИА ФАН.

Манукян также обратил внимание на то, что "пробный шар был запущен 19 сентября во время так называемого "Дня перемен". Это была протестная несогласованная акция, которая прошла в Москве.

Любопытный момент: российские Telegram-каналы теперь активно работают по белорусскому сценарию - для провокаторов преподносятся те же протестные сценарии, что и для Минска. Да и основной упор делается как раз на происходящее в республике.

Со ссылкой на источник блогер пишет, что "любые публичные организованные акции поддержки "белорусского народа" с участием граждан России, в том числе и при участии так называемых творческих элит, координируются из единого центра. Этот центральный "кукловод" сидит не в России, а далеко за её пределами.

Инсайдер Манукяна также сообщил, что Ходорковский "будет делать всё возможное, чтобы провести своих людей в Госдуму". Заход беглый олигарх, как уточняется, планирует совершить сразу с двух сторон - через партии, которые получат право баллотироваться в Госдуму, и через уличные протесты.

Но и тут у олигарха не всё гладко. Как заметил Манукян, "главная проблема Ходорковского в том, что его сателлиты в основном всё делают для галочки" и, по сути, просто занимаются "распилом" полученных от беглеца денег.