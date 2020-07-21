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Эксперт: Харьков и Одесса рвутся в состав России из-за деградации Украины
21 июля 2020, 14:00 • 127 • Политика
Журналист объяснил, что украинца нравится в соседней стране
Военный эксперт дал свою оценку тому, почему города Украины хотят присоединиться к России. По словам главного редактора "Национальной обороны" Игоря Коротченко, в этом они видят положительные перспективы.
В ходе рассуждений об изменениях полуострова Крым после того, как он воссоединился с Россией, Коротченко назвал его наглядным примером преображения. Якобы власти Украины долгое время вытягивали оттуда силы и деньги. Зато сейчас заметны приятные перемены. Об этом российский журналист сказал в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению журналиста, в Крыму строят новую инфраструктуру и восстанавливают старую. А бизнес на полуострове начинает "свободно дышать". Поэтому сейчас города Харьков, Одесса, Николаев (и не только они) желают воссоединения с Россией, поясняет РИА ФАН.
В качестве аргумента специалист привел тот факт, что Россия якобы дает возможности, а не просто шанс. По словам Игоря Юрьевича, Украина пока беспрерывно деградирует. Российский журналист сравнил страну с "гниющим трупом", который постоянно пытается "затащить кого-то в могилу", – цитирует Коротченко "Царьград".
К слову, ранее один украинский политик также заявил, что президент страны Владимир Зеленский не замечает назревающей революции. Гео Лерос сравнил нынешние настроения с "майданными временами".
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