Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

Эксперт: Харьков и Одесса рвутся в состав России из-за деградации Украины

21 июля 2020, 14:00  •  127 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Журналист объяснил, что украинца нравится в соседней стране
Военный эксперт дал свою оценку тому, почему города Украины хотят присоединиться к России. По словам главного редактора "Национальной обороны" Игоря Коротченко, в этом они видят положительные перспективы.
В ходе рассуждений об изменениях полуострова Крым после того, как он воссоединился с Россией, Коротченко назвал его наглядным примером преображения. Якобы власти Украины долгое время вытягивали оттуда силы и деньги. Зато сейчас заметны приятные перемены. Об этом российский журналист сказал в эфире телеканала "Россия 1".
По мнению журналиста, в Крыму строят новую инфраструктуру и восстанавливают старую. А бизнес на полуострове начинает "свободно дышать". Поэтому сейчас города Харьков, Одесса, Николаев (и не только они) желают воссоединения с Россией, поясняет РИА ФАН.
В качестве аргумента специалист привел тот факт, что Россия якобы дает возможности, а не просто шанс. По словам Игоря Юрьевича, Украина пока беспрерывно деградирует. Российский журналист сравнил страну с "гниющим трупом", который постоянно пытается "затащить кого-то в могилу", – цитирует Коротченко "Царьград".
К слову, ранее один украинский политик также заявил, что президент страны Владимир Зеленский не замечает назревающей революции. Гео Лерос сравнил нынешние настроения с "майданными временами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 01:00
По пулемёту в каждой руке: Кадыров бросил вызов Помпео
21 июля 2020, 01:00
Германия стала беспомощной из-за "Северного потока - 2"
21 июля 2020, 10:00
"Чудило": Российский адмирал колко ответил бывшему командующему ВМС Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
16 июля 2020, 02:00
"Это же полный альбац, товарищи": Коротченко о тысячах дипломатов в посольстве США в Ереване
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.