Эксперт: карантин на Украине может затянуться на 2 года

Вполне реально, что Украина и её граждане могут жить в режиме карантина на протяжении двух лет. Об этом в комментарии «Голос.UA» рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.«Учитывая то, что коронавирусная инфекция имеет пандемический потенциал, то есть для нее характерна бессимптомная форма носительства. Для этой инфекции характерны тяжелые последствия в виде развития острого развития респираторного дисстрес-синдрома», – отметил эксперт.По его словам, скорость мутации этого вируса составляет два раза в месяц, и он циркулирует три раза в месяц.«Для того, чтобы эту инфекцию преодолеть – нам необходимо выработать коллективный иммунитет. Его можно выработать двумя путями. Первый является искусственным путем проведения вакцинаций, но, как все знают – на данный момент эффективной вакцины от этой болезни нет. Вторым моментом формирования коллективного иммунитета является то, чтобы 70% людей переболело этим вирусом в легкой форме. Для того, чтобы это произошло необходимо предпринять ряд профилактических мероприятий, которые делаются во всем мире, но в нашей стране это не реализовано», – заключил С. Кравченко.На сегодняшний день на Украине 7170 заразившихся коронавирусом (+ 578 за сутки), 187 летальных исходов (+13).В связи со вспышкой коронавируса в мире Кабмин ввёл карантин в стране с 12 марта до 3 апреля 2020 года, продлил до 24 апреля, а вчера ограничительные меры на Украине продлили до 11 мая.