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Эксперт Калмыков предложил обсуждать невмешательство в выборы на уровне ООН

15 сентября 2021, 18:05  •  67 • Политика
Тему невмешательства медиаресурсов и социальных сетей нужно обсуждать на уровне ООН. Об этом в среду, 15 сентября, заявил «Известиям» член экспертного совета при комитетах Госдумы Николай Калмыков.
Эксперт назвал вмешательства в выборы наглостью.
«Давно пора выводить на уровень ООН вопросы о невмешательстве соцсетей и медиаресурсов в честность выборов», — отметил он.
Калмыков предложил введение ограничительных мер в отношении подобных организаций на мировом уровне. Также, по его словам, они могут подписать общий Этический кодекс.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Москва ждет от Вашингтона ответа на вопрос: почему со стороны США происходит вмешательство в российские выборы. Он также сообщил, что факты вмешательства со стороны США касались отказа ряда зарубежных платформ удалять запрещенный контент.
Кроме того, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал о том, что 16 сентября комиссия обсудит тему невмешательства в парламентские выборы в России. Он уточнил, что принять участие в заседании приглашены представители Роскомнадзора, Министерства иностранных дел, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также прокуратуры.
10 сентября американского посла в Москве Джона Салливана вызвали в ведомство. Дипломат находился в здании около 20 минут. При этом после он не стал отвечать на вопросы журналистов. В посольстве США заявили, что Салливан приехал в МИД, чтобы обсудить настрой американского президента Джо Байдена на стабильные отношения с Россией. Однако позднее в МИДе подчеркнули, что причиной вызова американского посла стало вмешательство Соединенных Штатов в выборы в РФ.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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