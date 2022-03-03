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Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным

03 марта 2022, 17:50  •  430 • Политика
Эксперт из России Генри Сардарян открыл британцам правду об операции на Украине в эфире "Би-би-си". Итог оказался неожиданным. Он мгновенно подвергся атакам по телефону и в соцсетях.
Ситуация на Украине остаётся в центре западного инфополя. Недавно с британской фейк-машиной напрямую столкнулся эксперт из России, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в спецвыпуске Царьграда.
Речь о члене Общественной палаты, декане факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряне. Он дал интервью британскому телеканалу "Би-би-си", в котором опроверг вброс о якобы гибели мирных жителей в ходе операции Москвы на Украине.
Также эксперт напомнил ведущей из Великобритании о вторжении США, например, в Ирак, где были убиты сотни тысяч гражданских лиц, но даже после этого в отношении Вашингтона никаких санкций со стороны европейских стран не последовало.
Сардарян признался в беседе с "Первым русским", что и не ожидал, что ему удастся переубедить британскую пропагандистку, однако то, что случилось сразу после прямого эфира, вызвало у него недоумение.
Едва он закончил давать интервью, как ему тут же начали звонить с иностранных номеров, в том числе, например, из Норвегии и Дании. Все собеседники повторяли один и тот же заученный текст, его посыл состоял в том, что русские будто бы врут об обстановке в Незалежной. Также начали появляться не менее 120-150 комментариев на странице Сардаряна в Facebook, притом от фейковых аккаунтов.
Даже если очень впечатлиться моим выступлением, нужно потратить время, чтобы найти мой номер телефона, страничку в Facebook… Обычному человеку, как правило, до этого дела нет. Поэтому это очень масштабная фейковая машина по распространению пропаганды. Фактически история с Украиной, разворачиваемая на Западе, настолько же идиотична по своей сути, как, допустим, история с BLM, - подытожил собеседник Царьграда.

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