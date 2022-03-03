Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным

Эксперт из России Генри Сардарян открыл британцам правду об операции на Украине в эфире "Би-би-си". Итог оказался неожиданным. Он мгновенно подвергся атакам по телефону и в соцсетях.

Ситуация на Украине остаётся в центре западного инфополя. Недавно с британской фейк-машиной напрямую столкнулся эксперт из России, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в спецвыпуске Царьграда.

Речь о члене Общественной палаты, декане факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряне. Он дал интервью британскому телеканалу "Би-би-си", в котором опроверг вброс о якобы гибели мирных жителей в ходе операции Москвы на Украине.

Также эксперт напомнил ведущей из Великобритании о вторжении США, например, в Ирак, где были убиты сотни тысяч гражданских лиц, но даже после этого в отношении Вашингтона никаких санкций со стороны европейских стран не последовало.

Сардарян признался в беседе с "Первым русским", что и не ожидал, что ему удастся переубедить британскую пропагандистку, однако то, что случилось сразу после прямого эфира, вызвало у него недоумение.

Едва он закончил давать интервью, как ему тут же начали звонить с иностранных номеров, в том числе, например, из Норвегии и Дании. Все собеседники повторяли один и тот же заученный текст, его посыл состоял в том, что русские будто бы врут об обстановке в Незалежной. Также начали появляться не менее 120-150 комментариев на странице Сардаряна в Facebook, притом от фейковых аккаунтов.