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Эксперт: Из чего террористы в Сирии собрали дроны, атаковавшие Хмеймим и Тартус

09 января 2018, 18:09  •  297 • В России

В ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в порту Тартуса атаковали 13 ударних беспилотников террористов. Системы ПВО смогли сбить семь из них, а специалисты радиоэлеткронной борьбы перехватили управление оставшимися шестью. Три из них взорвались при столкновении с землей. Еще три достались нашим военным в целости.

- С технической стороны такие устройства сейчас может сделать любой желающий, почитав инструкции в интернете, - рассказал «КП» инженер-разработчик беспилотной авиатехники ООО «Беспилотные авиационные системы» Илья Липин. - И летать они действительно могут и на 100, и на 200 километров. По данным GPS беспилотник достигает нужной точки и выполняет запрограммированное действие, например - сброс груза. Для того, чтобы это сделать, не нужны какие-то серьезные эксперты или консультанты. Нужны две руки и умение понимать техническую документацию.

- А где берутся комплектующие для дронов?

- В обычных условиях проблем с закупкой необходимых запчастей нет. В специализирующихся на авиамоделировании магазинах или на том же китайском АлиЭкспрессе можно заказать необходимую авионику. Комплект стоит от 100 до 200 долларов. Потребуется двигатель, еще какое-то дополнительное оборудование. Но в 500 долларов можно уложиться.

В обычных условиях проблем с закупкой необходимых для создания подобного БПЛА запчастей нет.Фото: Министерство обороны РФ

- Что это за авионика?

- Это GPS, современные полетные контроллеры с открытой архитектурой - гироскопы, акселерометры, такие же, как в смартфонах ставят. Их в Китае делают миллионами штук, они используются в различной робототехнике, в том числе и в летательных аппаратах.

- А что за двигатель?

- У них - обычный двухтактный бензиновый двигатель, например, с газонокосилки. Можно поставить и электрический, с ним 100 километров полета вполне достижимы.

- Оператор как-то отслеживает полет?

- Есть конечно оборудование, которое способно и видеосигнал передавать, и команды управления. Но для стационарной цели следить не нужно. Задается маршрут, программа, по которой в нужной точке на нужной высоте контроллер сервоприводом расцепляет устройство сброса мин. То есть беспилотник в автономном режиме выполняет задачу и, если это предусмотрено программой, возвращается в точку взлета или в другое место - точку сбора. Кстати, судя по заявлениям Минобороны, они не выключили запись логов, то есть обнаружили точку старта.

В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства.Фото: Министерство обороны РФ

- Из чего сделать сам дрон?

- Фюзеляж - фанера. Стабилизатор - пенопласт. Крылья - или силовой набор из фанеры с оклейкой пленкой, или пенопласт с каркасом из трубок (композитных или алюминиевых). Грубые авиамодельные технологии.

- Беспилотник из этих материалов могут засечь радары?

- Да, но вблизи - размеры-то в десятки раз меньше, чем у нормальных самолетов. Еще боевиков мог подвести звук, от бензинового мотора без глушителя в ночи шум серьезный.

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