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Эксперт испортил праздник украинцам: НАТО использует Киев "бесплатно"
01 декабря 2020, 23:35 • 33 • Политика
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин испортил праздник украинцам, которые обрадовались закупке западного оружия. Он вернул "воюющих с Россией" украинских "патриотов" с небес на землю: НАТО использует Киев, причём совершенно "бесплатно".
Многие украинские журналисты и блогеры с восторгом восприняли новость о закупке оружия у НАТО. Украина и раньше приобретала вооружение у Североатлантического альянса, однако она впервые это делает напрямую, без посредников.
Киевские "патриоты" интерпретировали это как ещё один шаг к вступлению в НАТО, однако Рожин считает, что радость украинцев напрасная. По его словам, западный военный блок никогда не планировал и не планирует предоставлять членство Украине. Североатлантический альянс, по сути, использует Киев в своих целях, причём делает это совершенно "бесплатно". Страна выполняет все обязательства члена НАТО, но не получает при этом преимущества в виде гарантий коллективной защиты, пишет Nation News.
Эксперт обратил внимание, что с момента Евромайдана прошло почти семь лет, однако альянс так и не заключил с Украиной никаких конкретных соглашений.
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