Многие украинские журналисты и блогеры с восторгом восприняли новость о закупке оружия у НАТО. Украина и раньше приобретала вооружение у Североатлантического альянса, однако она впервые это делает напрямую, без посредников.

Киевские "патриоты" интерпретировали это как ещё один шаг к вступлению в НАТО, однако Рожин считает, что радость украинцев напрасная. По его словам, западный военный блок никогда не планировал и не планирует предоставлять членство Украине. Североатлантический альянс, по сути, использует Киев в своих целях, причём делает это совершенно "бесплатно". Страна выполняет все обязательства члена НАТО, но не получает при этом преимущества в виде гарантий коллективной защиты, пишет Nation News.

Эксперт обратил внимание, что с момента Евромайдана прошло почти семь лет, однако альянс так и не заключил с Украиной никаких конкретных соглашений.