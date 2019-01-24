Эксперт: Главная цель заявлений Саакашвили о губительном "безвизе" - попасть в ленту новостей

Политолог Александр Асафов прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом окончательно уничтожит страну, поскольку благодаря ему происходит массовая миграция населения на Запад. В беседе с Nation News эксперт отметил, что сейчас на Украине в рамках интенсивной предвыборной кампании "все пытаются продуцировать ту или иную риторику". Некоторые, по словам аналитика, делают ставку на победную риторику: "Мы вернём Донбасс за пять минут, и Крым, и Воронеж с Кубанью тоже". Однако большее распространение получила так называемая пораженческая риторика, идущая вразрез с официальной позицией Киева.

По словам собеседника агентства, "безвиз" действительно уничтожает страну, вызывая в ней целый ряд экономических и социальных проблем. И Саакашвили, по его мнению, прав в своих замечаниях. Однако делает это грузинский экс-президент не для того, чтобы власть сделала выводы, а для того, чтобы "попасть в ленту новостей", отметил Асафов. "Как только проблему начнут обсуждать, он сможет свою позицию конвертировать в те или иные финансовые преференции в рамках кампании одного из кандидатов в президенты", - пояснил эксперт, подчеркнув, что именно такое "шоу" называется "украинской политикой".