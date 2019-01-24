Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Анатолий Кошкин. "Японские помидоры" и бесполезные договоры нам не нуж...
Когда на скамью подсудимых сядут организаторы Евромайдана, приговор Януковичу бу...
Адвокат Януковича намерен обжаловать приговор по делу о госизмене
"Отвратительный карнавал": Французские СМИ заранее осудили парад к 75-...
Главная / Политика

Эксперт: Главная цель заявлений Саакашвили о губительном "безвизе" - попасть в ленту новостей

24 января 2019, 22:24  •  84 • Политика
Политолог Александр Асафов уверен, что громкие заявления о губительном влиянии на экономику Украины "безвиза" с Европой Михаил Саакашвили делает для того, чтобы попасть в ленту новостей.
Политолог Александр Асафов прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что безвизовый режим Украины с Евросоюзом окончательно уничтожит страну, поскольку благодаря ему происходит массовая миграция населения на Запад. В беседе с Nation News эксперт отметил, что сейчас на Украине в рамках интенсивной предвыборной кампании "все пытаются продуцировать ту или иную риторику". Некоторые, по словам аналитика, делают ставку на победную риторику: "Мы вернём Донбасс за пять минут, и Крым, и Воронеж с Кубанью тоже". Однако большее распространение получила так называемая пораженческая риторика, идущая вразрез с официальной позицией Киева.
По словам собеседника агентства, "безвиз" действительно уничтожает страну, вызывая в ней целый ряд экономических и социальных проблем. И Саакашвили, по его мнению, прав в своих замечаниях. Однако делает это грузинский экс-президент не для того, чтобы власть сделала выводы, а для того, чтобы "попасть в ленту новостей", отметил Асафов. "Как только проблему начнут обсуждать, он сможет свою позицию конвертировать в те или иные финансовые преференции в рамках кампании одного из кандидатов в президенты", - пояснил эксперт, подчеркнув, что именно такое "шоу" называется "украинской политикой".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

84
Источник
Похожие новости
24 января 2019, 17:39
К Лаврову вернулось чувство юмора: Министр подколол иностранных операторов - видео
24 января 2019, 09:24
Россия и Япония могут решить судьбу Хабомаи и Шикотана в июне – экс-дипломат
24 января 2019, 09:24
Треть граждан России заявили о нехватке времени на занятия политикой - опрос
Загрузка...
24 января 2019, 22:24
"Его додавили": Посол России в Венесуэле рассказал, как Гуаидо вынудили объявить себя президентом
24 января 2019, 02:54
"Венесуэла - новая жертва": Пушков о технологии США, отработанной "от Ирака до Ливии"
24 января 2019, 14:24
Google ответит перед депутатами за неверное обозначение принадлежности Крыма
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
22 января 2019, 00:39
"Хотите островов? Мы готовы?" Японии могут предложить "нейтральный статус" в обмен на Курильские острова
18 января 2019, 02:39
Порошенко лично выбил телефон из рук украинца, пытавшегося задать ему вопрос - видео
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
19 января 2019, 00:09
2019 – год коренного перелома для России и Мира. Путин что-то задумал?
19 января 2019, 00:09
Политологу Осташко начали поступать угрозы из-за высланной из России журналистки Бойко
21 января 2019, 19:39
ВВС Израиля громят русские «Панцири» и «Торы»: Где же грозные С-300?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.