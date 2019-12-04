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Эксперт: Германия в газовом вопросе вышла из-под диктата США

04 декабря 2019, 16:24  •  139 • Аналитика
© AP Photo / Frank Hormann
Немцы хотят российский газ и поддержки отношений с Россией, энергетическая политика Германии не касается США, заявил РИА Новости немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Вопрос о цене имеет решающее значение для того, какой газ востребован в ФРГ. До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии... В настоящее время существует широкий консенсус, в том числе в германском бундестаге, о том, что мы хотим российский газ и хотим поддерживать отношения с Россией", – сказал Эрнст.
Он добавил, что "американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику".
В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал заявление немецкого парламентария.
"Известно, что для Германии газопровод "Северный поток-2" имеет очень большое значение, а США всеми силами пытаются воспрепятствовать его строительству. Так что перед нами – очередной шаг в противоборстве этих двух стран. Германия стремится выходить из-под диктата Соединенных Штатов. Правда, в других вопросах Германия ведет себя более лояльно, более подчиненно американским интересам по сравнению, например, с Францией. Но в энергетическом вопросе она действует в соответствии со своими национальными интересами и не просто содействует строительству газопровода, но и последовательно защищает его. Можно сказать, что в данном вопросе Германия вышла из-под влияния США. Отступление здесь невозможно. В противном случае, подчинение американцам и отказ от газопровода будет означать очень серьезный удар по экономике Германии. Поэтому она сопротивляется", – сказал Алексей Зудин.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в этом году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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