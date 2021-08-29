Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поста...
Главная / Политика

Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"

29 августа 2021, 06:15  •  80 • Политика
Как заявил политический аналитик Юрий Голубь, Германии и Европе нужна вся мощность газопровода "Северного потока - 2", ибо это этого зависит выживаемость их экономик.
Немецкий бизнес доказал, что он готов бороться за свои интересы, включая проект "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Юрий Голубь.
По его словам, политическое и экономическое решение уже приняли. Немцам и европейцам нужен новый газопровод, от которого зависит конкурентоспособность экономик Германии и ЕС на мировом рынке.
Недавно суд Дюссельдорфа не стал выводить "Северный поток - 2" из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Однако Голубь уверен в том, что профессиональные юристы смогут согласовать здравый смысл и извращения правовой системы.
"Если стоит задача реализовать проект в полном объеме, можно найти способ обойти юридические нюансы", - добавил эксперт.
Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Василий Стоякин, даже после запуска газопровода "Северный поток - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.
"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





80
Источник
Похожие новости
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 23:50
Пентагон захотел украсть идею русского "морского чудовища". PM выдала планы США
28 августа 2021, 23:50
"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве США из Кабула
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шойгу
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 августа 2021, 23:50
Шойгу рассказал о "вишенке на торте" с военными России, недоступной США
28 августа 2021, 23:50
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены нестыковки
28 августа 2021, 23:50
"Американцам останется надеяться на милость талибов*": Поддубный о бегстве ...
29 августа 2021, 01:40
У талибов* больше американских "Джавелинов", чем у всей армии Украины - Шой...
29 августа 2021, 01:40
Новую атаку на русский язык в Казахстане скрыли за популярной игрушкой
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2021, 18:20
Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.