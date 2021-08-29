Эксперт: Германии и Европе нужна вся мощность "Северного потока - 2"

Как заявил политический аналитик Юрий Голубь, Германии и Европе нужна вся мощность газопровода "Северного потока - 2", ибо это этого зависит выживаемость их экономик.

Немецкий бизнес доказал, что он готов бороться за свои интересы, включая проект "Северный поток - 2". Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Юрий Голубь.

По его словам, политическое и экономическое решение уже приняли. Немцам и европейцам нужен новый газопровод, от которого зависит конкурентоспособность экономик Германии и ЕС на мировом рынке.

Недавно суд Дюссельдорфа не стал выводить "Северный поток - 2" из-под норм обновленной газовой директивы Евросоюза. Однако Голубь уверен в том, что профессиональные юристы смогут согласовать здравый смысл и извращения правовой системы.

"Если стоит задача реализовать проект в полном объеме, можно найти способ обойти юридические нюансы", - добавил эксперт.

Как ранее заявил телеканалу "360" политолог Василий Стоякин, даже после запуска газопровода "Северный поток - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.

"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.