Эксперт: Франция боится немцев и их большого "Северного потока - 2"

Как заявил эксперт Сергей Федоров, Франция боится немцев, которые участвуют в большом проекте "Северный поток - 2". Причины кроются в борьбе Парижа и Берлина за лидерство в Европе.

В МИД Франции заявили о том, что позиции Парижа и Берлина по "Северному потоку - 2" сильно отличаются. Ситуацию в интервью ИА "Экономика сегодня" прокомментировал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Францию проект настораживает, ибо он якобы повышает зависимость Европы от России. Как напомнил Федоров, еще год назад французы выступили против "Северного потока -2", однако немцам удалось урегулировать спор.

Нужно понимать, что 75% электроэнергии во Франции вырабатывается за счет АЭС, что делает страну уникальной. При этом объемы потребления газа ниже, чем в среднем по Евросоюзу.

А вот ФРГ сильно зависит от поставок газа из России, сворачивает проекты по развитию атомной энергетики и планирует к 2035 году окончательно отказаться от угля. Возобновляемые источники энергии пока слишком дорогие и не гарантируют стабильности.

Франция все еще надеется выбиться в лидеры Европы, однако этому может помешать новый газопровод.

"Реализация "Северного потока - 2" превратит ФРГ в общеевропейский хаб российского газа, а это усилит экономические позиции немцев и их потенциал. Берлин давно является экономическим лидером в ЕС, поэтому позиции Парижа в европейской связке могут еще более ослабнуть", - пояснил эксперт.

Как ранее заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, ввод в эксплуатацию трубопровода приведёт к снижению цен на голубое топливо на рынке Европы, что почувствуют простые немцы. Поэтому проект будет реализован, несмотря на проблемы.

"Увеличит конкурентоспособность нашей промышленности, индустрии, то есть здесь всё правильно, и именно поэтому мы за "Северный поток - 2" так долго бились, стояли и будем стоять", - заявил парламентарий в интервью, которое появилось на сайте 360tv.ru.

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, "Северный поток - 2" мешает планам американцев по захвату европейского рынка газа с целью реализации дорогостоящего СПГ.Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева.

"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - поведала эксперт в интервью, данном РИА ФАН.