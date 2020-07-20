Эксперт: фальсификаторы из Нидерландов по делу "Боинга" MH17 пойдут под суд

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Несогласованная жалоба в ЕСПЧ привела к конфликту между правительством Королевства и прокуратурой

Дело о гибели малайзийского "Боинга" МН17 в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 г. может обернутся судебными процессами против самих участников расследования, если вскроются факты фальсификации материалов, направленных на доказательство исключительно вины России.

Такой прогноз дал российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя статью в немецкой газете Heise, где говорится о том, что поданный в Европейский суд по правам человека иск Амстердама против Москвы по делу о крушении "Боинга" стал причиной конфликта между прокуратурой Нидерландов и правительством страны.

Как выяснилось, в прокуратуре выразили негодование таким шагом кабмина, поскольку у первой на руках после следствия не оказалось убедительной доказательной базы, чтобы обвинять РФ в этой трагедии. Поэтому ранее в июне прокурор Вард Фердинандуссе на идущих сейчас предварительных слушаниях в Гааге предложил перенести рассмотрение дела по существу на 2021 год.

По мнению Маркова, у Амстердама в ЕСПЧ очень слабая позиция против Москвы, а голландский суд "контролируемый и коррумпированный", поэтому не удивительно, что там "по политической воле" при необходимости сделают РФ виновной. Однако иное дело – ЕСПЧ, где в любом случае выслушают точку зрения представителей России. Тогда для Нидерландов это дело может обернуться огромной проблемой.

"Факт фальсификации официального расследования может всплыть наружу. В таких условиях Амстердам может ждать катастрофа", – сказал изданию "ПолитРоссия" эксперт.

По его словам, если факты фальсификации голландцев в деле MH17 вылезут наружу, то на скамье подсудимых могут оказаться сотрудники местной прокуратуры, которые подделывали доказательства.



"И пойдут они под суд как соучастники преступления – убийства 298 человек, находившихся на борту малайзийского Boeing, – получат 20–25 лет лишения свободы. Конечно, Амстердаму это не нравится", – констатировал Марков.

Он добавил, что под суд пойдут и украинские высокопоставленные бывшие и действующие чиновники и военные, а также силовики и представители американских и голландских спецслужб, которые знали, что гибель малайзийского "Боинга" – "дело рук киевского режима".

Напомним, накануне Heise опубликовал материал, в котором утверждает, что прокуратура и правительство Нидерландов ссорятся из-за иска по делу MH17 против России, поданного в ЕСПЧ. В статье говорится, что доказательства обвинительного акта слабы, тем более что не удалось идентифицировать тех, кто действительно проводил стрельбу по самолету. В издании считают, что шаг Амстердама является всего лишь символическим жестом к шестилетию трагедии под Донецком.



О жалобе в Европейский суд по правам человека голландского кабмина "Утро.ру" сообщало 17 июля.

