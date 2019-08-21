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Эксперт: Если Трамп получит Гренландию, мы должны задуматься о Шпицбергене

21 августа 2019, 19:39  •  87 • В России

Сюжет с покупкой Америкой самого большого на земле острова закручивается, как политический триллер. Сперва слухи о желании президента Трампа присоединить к США пятьдесят первый штат в лице арктической пустоши выглядели шуткой. Но потом сам хозяин Белого дома рассказал о «стратегических интересах» на макушке Земли, а американские журналисты выяснили: в случае заключения сделки Вашингтон готов платить нынешней хозяйке острова, Дании, по $600 млн ежегодно (в течение какого времени — не уточняется). Примерно такую сумму королевство как раз и тратит на содержание своей северной автономии.

Дело осталось за малым — сторговаться с Копенгагеном, куда Трамп как раз собирался с госвизитом в начале сентября. Сперва премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла в отказ:

Гренландия не продается, она не датская, а гренландская.

Но потом последовал окрик с самого верха:

— Такое предложение — комплимент для волшебной Гренландии. Остров мог бы перейти к США, если этого захотят местные жители (порядка 50 тыс. человек, в основном аборигенов-эскимосов — ред.), — сообщила принцесса Антония Шаумбург-Липпе. Ее муж, принц Вальдемар, — двоюродный брат нынешней королевы Дании Маргрете II.

То же мнение высказал и сын Антонии — принц Марио Макс Шаумбург-Липпе. Но Трамп все равно разбушевался и отменил визит в королевство. Я, мол, и так пообещал не застраивать Гренландию страшными многоэтажками «Трамп-тауэр» (именно на таких небоскребах он сделал состояние до прихода в политику — ред.), а вы моей доброты не цените…

— Год за годом из-за климатических изменений Северный Ледовитый океан освобождается ото льда. Здесь огромные запасы нефти и газа, а если разместить в Гренландии ракеты, то они за счет меньшего полетного времени могут создать угрозу конкурентам США — России и Ирану, — говорит политолог Михаил Фрибен. — А второстепенные члены датской королевской семьи для неофициального «выражения согласия» выбраны специально. Копенгаген выжидает, как отреагируют на возможное изменение баланса сил другие игроки — прежде всего, ЕС. И пока готов сдать назад. Но если авантюра Трампа удастся, Москве придется делать ответные шаги для восстановления равновесия — например, заявить о правах на другой арктический остров, Шпицберген. Он был ничейной землей, осваивался Россией. А в 1920 году, когда наша страна ослабела из-за гражданской войны, был официально признан владением Норвегии. Но если Трамп хочет перерисовать границы в Арктике, то и мы можем.

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