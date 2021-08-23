Эксперт: ЕС заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе

Именно ЕС заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе, считает эксперт Константин Кеворкян.

Европа заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, ибо он происходит на её территории. Об этом РИА ФАН заявил публицист Константин Кеворкян.

Если ситуация в регионе усугубится, то потоки беженцев начнут перебираться в Евросоюз, что спровоцирует нестабильность.

"Конечно, для Европы является чрезвычайно важным урегулирование конфликта на востоке Украины", - заявил эксперт.

Также необходимо понимать, что европейцы видят в конфликте в Донбассе ключ к продлению или отмене санкций, которые ввели против России.

Экономическая обстановка в ЕС далека от идеала, а лишние источники дохода Брюсселю не помешают. Именно поэтому и существует "нормандский формат".

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Москву. В рамках переговоров президент России Владимир Путин попросил немецкого лидера повлиять на главу Украины Владимира Зеленского, который уклоняется от выполнения Минских соглашений.

Как отметил в интервью телеканалу "360" политолог Николай Топорнин, именно Ангела Меркель выступила одним из инициаторов договорённостей по Донбассу. Однако фактически процесс урегулирования конфликта заморожен.

"Меркель была одним из инициаторов Минских соглашений. И Германия, Франция, Россия являются их гарантами", - добавил он.