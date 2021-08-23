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Эксперт: ЕС заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе
23 августа 2021, 03:36 • 19 • Политика
Именно ЕС заинтересован в прекращении конфликта в Донбассе, считает эксперт Константин Кеворкян.
Европа заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, ибо он происходит на её территории. Об этом РИА ФАН заявил публицист Константин Кеворкян.
Если ситуация в регионе усугубится, то потоки беженцев начнут перебираться в Евросоюз, что спровоцирует нестабильность.
"Конечно, для Европы является чрезвычайно важным урегулирование конфликта на востоке Украины", - заявил эксперт.
Также необходимо понимать, что европейцы видят в конфликте в Донбассе ключ к продлению или отмене санкций, которые ввели против России.
Экономическая обстановка в ЕС далека от идеала, а лишние источники дохода Брюсселю не помешают. Именно поэтому и существует "нормандский формат".
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила Москву. В рамках переговоров президент России Владимир Путин попросил немецкого лидера повлиять на главу Украины Владимира Зеленского, который уклоняется от выполнения Минских соглашений.
Как отметил в интервью телеканалу "360" политолог Николай Топорнин, именно Ангела Меркель выступила одним из инициаторов договорённостей по Донбассу. Однако фактически процесс урегулирования конфликта заморожен.
"Меркель была одним из инициаторов Минских соглашений. И Германия, Франция, Россия являются их гарантами", - добавил он.
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