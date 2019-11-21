Эксперт: "Единая Россия" с точки зрения социологии имеет все шансы выиграть выборы в Думу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с социологической точки зрения имеет хорошие шансы победить на выборах в Госдуму в 2021 году, как минимум повторив результат избирательной кампании 2016 года. Такое мнение ТАСС в четверг выразил директор автономной некоммерческой организации "Институт развития парламентаризма" Алексей Чадаев, комментируя совместное с ВЦИОМ исследование о будущем единороссов.

"Сегодня не только у значительной части общества, но и у ряда элитных групп складывается ощущение, что "Единая Россия" в принципе не сможет выиграть следующие выборы в Госдуму. В связи с этим активизировался рынок разного рода альтернативных политических предложений. Наше исследование показывает, что эта предпосылка является неверной", - сказал Чадаев.

По его словам, "у единороссов даже чисто социологически есть все шансы выиграть следующие выборы в Госдуму и получить не менее убедительный результат, чем она получала до этого".

"Чтобы это произошло, "Единая Россия" в первую очередь должна сама для себя осознать, что значит быть партией власти, какую ответственность налагает этот статус и каковы требования общества, в том числе и оппозиционно настроенной его части, к той политической силе, которая претендует на эту роль", - уточнил директор "Института развития парламентаризма".

Он отметил, что для "Единой России" предстоящая кампания "будет своего рода тестом на соответствие образу партии власти, каким его видят люди". "И партии предстоит определиться, готова она до конца бороться за эту роль или согласна временно сдать свои позиции, уступив поляну или какую-то ее часть другим претендентам", - подчеркнул Чадаев.

По его мнению, существует много объективных факторов, которые играют в пользу "Единой России" перед выборами в Госдуму. "Главный из них - неготовность административной машины к радикальным изменениям конфигурации. Основным же фактором, который играет против нее, является объективная усталость от риторического пакета образца начала нулевых годов, который и сегодня составляет практически целиком все содержание политического месседжа "Единой России", - заключил эксперт.

Исследование

ВЦИОМ и "Институт развития парламентаризма" в преддверии съезда "Единой России" 23 ноября провели совместное исследование о том, каким видят институт партии власти российские избиратели и каким они хотят видеть его в будущем.

Согласно опросу, 63% граждан уверены, что партия власти в России есть, только 24% опрошенных не согласны с этим. "При этом среди противников действующей власти доля тех, кто точно уверен в ее существовании, даже выше, чем среди ее сторонников. Хотя в целом и те, и другие не подвергают это утверждение сомнению. Интересно, что распределение ответов среди сторонников и противников действующего президента пропорционально совпадает с распределением ответов среди сторонников "Единой России" и КПРФ", - говорится в документе.

Кроме того, две трети граждан (66%) считают, что партия власти в России нужна, а 24% опрошенных не согласны с этим утверждением, говорится в исследовании. "При этом уверенность в ее необходимости в равной степени высказывают как сторонники, так и противники власти, распределение по этому вопросу пропорционально совпадает среди электората всех политических сил: от "Единой России" до непарламентской оппозиции. Сумма положительных значений во всех случаях также составляет около двух третей от числа опрошенных", - сообщается в результатах опроса.

69% опрошенных считают, что партия власти должна нести ответственность за действия не только своих членов, но и всех госчиновников независимо от их партийной принадлежности. "Практически каждый опрошенный согласен с тем, что при существовании партии власти она должна нести большую ответственность перед избирателями, нежели другие политические партии (90%). Такая однозначность ответа показывает, что в представлении наших граждан партии не равны друг другу. И уровень требований к партии власти по определению выше, чем к любой другой партии", - отметили авторы исследования.

80% респондентов выступают за меры воздействия для совершивших аморальный поступок членов партии власти вплоть до исключения из организации, а 14% - за применение таких мер без публичной огласки. "Столь категоричная реакция подавляющего большинства свидетельствует о том, что партия власти воспринимается не только и не столько как сообщество сторонников определенной политической позиции и определенного набора идей, сколько как носитель своего рода морального эталона", - отмечается в исследовании.

Согласно опросу, более половины опрошенных (53%) считают, что даже на тех территориях, где в результате выборов к власти пришли другие политические силы, партией власти все равно остается "Единая Россия", лишь 26% опрошенных говорят об обратном. "Из этого следует, что, несмотря на поражения на выборах, весь набор вопросов, касающихся положения дел в таких регионах, гражданами страны по-прежнему адресуется к той силе, которая воспринимается как партия власти", - говорится в документе.

Идеология и запрос на сменяемость

Большинство опрошенных (87%) считают, что у партии власти должна быть идеология, при этом каждый второй (48%) из числа опрошенных абсолютно уверен в этом. "Такой ответ резко противоречит унаследованному еще с перестроечных времен элитному консенсусу по поводу настороженного, если не негативного, отношения к идеологиям вообще и к идеологизации политической жизни. В отличие от элит у граждан, вне зависимости от их политических предпочтений, запрос на ясно сформулированную идеологию партии власти выражен предельно четко и однозначно", - говорится в исследовании.

Авторы опроса отметили, что в ответах, касающихся необходимости смены партии власти, есть существенные различия между сторонниками и противниками президента РФ Владимира Путина, а также электоратами различных политических партий.

"Так, среди не одобряющих деятельность президента периодическую смену партии власти поддерживают 82%, лишь 11% считают, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49% от числа опрошенных, но 39% также поддерживают ее периодическую смену. Даже среди сторонников "Единой России" каждый четвертый считает полезным периодическую смену партии власти", - говорится в документе.

При этом максимальная доля сторонников периодической смены партии власти проживает в Москве и Санкт-Петербурге - 71%. "На селе мы видим более равномерное распределение значений: за периодическую смену высказались 41% граждан, за несменяемость - 46%. Из нестоличных территорий выделяется Дальневосточный федеральный округ: за смену - 64%, против - 23%. В то время как во всех остальных округах показатели примерно равные", - подчеркнули авторы опроса.

По данным социологов, еще более яркое различие позиций дает критерий частоты использования интернета. "Среди постоянных интернет-пользователей доля поддержки периодической смены партии власти составила 57% против 31%. Среди редко пользующихся или не пользующихся вообще расклад диаметрально противоположный: 31% - за смену, против - 56%", - говорится в документе.

Как отметили социологи, по вопросу сменяемости власти общество расколото, доли ответов граждан примерно равны. "В целом мы наблюдаем два тренда: один из них - это запрос на перемены, другой - внутреннее табу на любые социальные потрясения и революционные изменения. Это особенно заметно в разнице ответов на этот вопрос у мужчин и женщин. Среди мужчин периодическую смену партии власти поддерживают 57%, против - 30%, среди женщин поддерживают 46%, против - 42%", - отмечается в исследовании.

Ожидания от "Единой России"

Социологи также интересовались мнением россиян по поводу дальнейшего внутрипартийного развития "Единой России", респонденты выделили три основных направления партии. Почти половина (43%) опрошенных считают, что партии нужно более тесно взаимодействовать с населением. "Запрос на развитие по данному вектору чаще других поддерживают женщины (46%), люди в возрасте от 35 до 44 лет (47%), а также жители небольших населенных пунктов - городов численностью до 100 тыс. человек (48%) и сел (45%)", - говорится в материалах исследования.

Согласно опросу, второе направление развития связано с запросом населения на омоложение состава партии (так считают 23% граждан) и обновление руководства партии (18%). "При этом вполне логично, что за омоложение партийного состава чаще выступают представители наиболее молодой аудитории (31% среди тех кому от 18 до 24 лет). При этом поддерживают их в этом пожилые люди от 60 лет и старше (27%), а также жители городов с населением до 100 тыс. чел. (27%). За обновление руководства чаще выступают мужчины (23%), россияне в возрасте от 25 до 34 лет (23%) и население городов численностью от 100 до 500 тыс. жителей (23%)", - говорится в документе.

Авторы отметили, что третий вектор соответствует запросам граждан на усовершенствование работы в части программы партии, отчетов и усиления профессиональной составляющей. "Так, 14% россиян выступают за внедрение практики ежегодной обязательной отчетности партии, 13% хотели бы видеть в партии больше авторитетных и уважаемых в обществе людей, 11% считают, что необходимы изменения в программе партии, 10% указывают на то, что партии нужны новые политики. Кроме того, 8% отметили необходимость усовершенствования способов коммуникации и более активное использование современных каналов связи (интернет, соцсети), а 3% посчитали, что партии нужно увеличить число сторонников", - сообщается в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 ноября 2019 года методом телефонного интервью среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.