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Эксперт допустил участие НАТО в конфликте в Нагорном Карабахе
02 октября 2020, 21:25 • 60 • Политика
Эксперт Ахмет Ярлыкапов допустил участие НАТО в конфликте в Нагорном Карабахе в качестве миротворца. Это может обернуться проблемами для России.
В рамках конфликта в Нагорном Карабахе Организация Североатлантического договора (НАТО) может выступить в качестве миротворца. Об этом Ura.ru заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.
Как считает эксперт, такой сценарий выглядит реалистично, ибо поддерживающая Азербайджан Турция является членом НАТО и может потребовать от своих союзников определиться с позицией по конфликту.
“В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это не выгодно России”, - заявил Ярлыкапов.
Это может обострить противоречия межу альянсом и Москвой, что обернётся для последней новыми санкциями. Впрочем, эксперт сомневается в том, что НАТО будет активно вмешиваться в конфликт.
Как поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
При этом политолог Икбаль Дюрре заявил РИА ФАН, что Иран не допустит блокады Армении. Дело в том, что Баку активно поддерживает не только Турция, но и Израиль, что создаёт новые проблемы для Тегерана.
"Мы все понимаем, к чему в будущем может привести усиление Азербайджана с точки зрения Ирана, учитывая азербайджанское население в самой этой стране", - пояснил политолог.
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