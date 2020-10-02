Эксперт допустил участие НАТО в конфликте в Нагорном Карабахе

В рамках конфликта в Нагорном Карабахе Организация Североатлантического договора (НАТО) может выступить в качестве миротворца. Об этом Ura.ru заявил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Как считает эксперт, такой сценарий выглядит реалистично, ибо поддерживающая Азербайджан Турция является членом НАТО и может потребовать от своих союзников определиться с позицией по конфликту.

“В НАТО могут воспользоваться обострением, чтобы получить доступ к активной миротворческой деятельности. Это не выгодно России”, - заявил Ярлыкапов.

Это может обострить противоречия межу альянсом и Москвой, что обернётся для последней новыми санкциями. Впрочем, эксперт сомневается в том, что НАТО будет активно вмешиваться в конфликт.

Как поведал телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки вооружённых сил Азербайджана", - считает он.

При этом политолог Икбаль Дюрре заявил РИА ФАН, что Иран не допустит блокады Армении. Дело в том, что Баку активно поддерживает не только Турция, но и Израиль, что создаёт новые проблемы для Тегерана.

"Мы все понимаем, к чему в будущем может привести усиление Азербайджана с точки зрения Ирана, учитывая азербайджанское население в самой этой стране", - пояснил политолог.