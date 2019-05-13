Эксперт: донбасские пенсии не слишком обременительны для российского бюджета

Необходимость в российских пенсиях возникла после того, как украинские власти заявили, что граждане ДНР и ЛНР, получившие российские паспорта, будут лишены украинских пособий.

Как заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, выдача российских пенсий будет происходить при условии, что пенсионеры Донбасса зарегистрируются на территории России. Напомним, ранее президент Владимир Путин сообщил, что расходы на пенсии для жителей Донецкой и Луганской республик могут составить 100 млрд рублей за несколько лет.

Но эти затраты не ухудшат положения российских ветеранов. «Сомнений нет: все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, повышение этих пенсий – все будет исполнено», - сказал Путин.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в комментарии «КП» подтвердил, что расходы на пенсии Донбассу по силам отечественному бюджету.

- По сравнению с общими пенсионными расходами, которые исчисляются триллионами, обеспечение жителей ДНР и ЛНР это не очень обременительно, - отметил Николаев. - В то же время это достаточно большие деньги, если сравнивать их с расходами на образование и здравоохранение.

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