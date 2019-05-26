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Эксперт: Дефолт Украины неизбежен, чем раньше Зеленский его объявит, тем лучше для него

26 мая 2019, 17:54  •  191 • В России

На начало прошлого года размер украинского госдолга превысил четыре пятых от всего валового внутреннего продукта (ВВП), перевалив за 77 млрд. долларов. При том долг Международному валютному фонду (МВФ ) составил более 6 миллиардов, долг США — 3 миллиарда, а МеЕждународному банку реконструкции и развития — 2,34 млрд. долларов, а Евросоюзу — 2,25 млрд. евро. Ну и там еще по мелочам канадцам, немцам, японцам… Прислушается ли Зеленский к совету Коломойского объявить дефолт, как 4 года назад сделала Греция и прекратит ли незалежная на время отдавать украинские долги западным богатым дядям-кредиторам — об этом мы спросили известного политолога Ростислава Ищенко.

- Олигарх посоветовал президенту взять в пример Грецию и не отдавать международные долги, как в Элладе поступили в 2015-м…

- Это разумный совет. Украина все-равно не выскочит из состояния дефолта. Она без новых кредитов уже не в состоянии обслуживать свои внешние долги. Для Зеленского чем раньше объявить дефолт — тем лучше. Потому что он скажет, что это предыдущее правление довело страну до такого состояния. А если подождать полгода-год, то спихнуть на Порошенко с Гройсманом уже ничего не удастся.

- Но Украина — не Греция, и отношение к ней и в Евросоюзе и в МФВ, наверное, несколько иное, может быть, более скептическое?

- Ну и что? Я полагаю, если вы не можете платить по своим долгам, а вас никто не может оккупировать, - а Украину никто не может и не хочет оккупировать из-за ее кредиторов — ну и объявляйте дефолт! Это будет проблема кредиторов — но не ваша. Тем более, что серьезные ограничения какие-либо на украинский экспорт наложить невозможно.

- Почему?

- Потому, что этот экспорт практически убило само же украинское руководство. Серьезные ограничения на украинское имущество за рубежом наложить невозможно также, потому что его там практически нет. Здания посольств и консульств поотбирать — так половина из них в аренде! Так что подвергнуть Украину какому-то серьезному давлению кредиторы не смогут.

- Но инфляция, обесценивание гривны?

- Какие-то последствия дефолта в виде инфляции или гиперинфляции будут - так их спокойно может сдержать Национальный банк. Сейчас украинская валюта абсолютно переоценена. Она должна стоит 100 гривен за доллар, чтобы хоть как то поддерживать национальную экономику. А Нацбанк спокойно держит курс по 26- 27 гривен за доллар. При необходимости может сделать курс вообще один к одному!

- Так уже пробовали в Южной Америке — ни к ему хорошему не привело...

- Этот вопрос решается чисто техническими средствами при необходимости. Но украинское правительство не сильно озабочено своей экономикой. От того, что трудоспособные люди уезжает в другие страны, этому правительству только хорошо — люди работают где-то там, а живые деньги присылают сюда, им не нужны страховки, медобеспечение, да просто рабочие места. При таком подходе, похоже, дефолт ничем катастрофическим не угрожает — это чисто техническое и политическое мероприятие.

- То есть - Коломойский прав?

- В данном случае — да! Повторюсь, Зеленскому выгодно объявить дефолт сразу же и свалить всё на Порошенко.

- Но чтобы решать внутренние проблемы надо же брать в долг новые сотни миллионов и миллиарды в долларах и в евро!

- И что?! Украина продолжает брать кредиты для оплаты и предыдущих долгов. Сейчас не будет брать — но и отдавать не будет! И госдолг продолжит расти. Вырос он с 75 до 85 миллиардов — ну и что? Затем 100 миллиардов будет...Все-равно ведь потом придется объявлять дефолт.

- Значит, дефолт неизбежен?

— Да, дело в сроках. Украина уже не выплатила по некоторым своим обязательствам. В частности, по российским евробондам. По большому счету — это уже дефолт. Другое дело, что на это закрыли глаза наши западные партнеры.

МВФ прекрасно знает, что Украина отдает долги, только получив очередной транш. Потому в последнее время ей и давали практически лишь суммы для покрытие предыдущих долгов….

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