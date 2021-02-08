|
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
08 февраля 2021, 02:55 • 142 • Украина
Если Киев перейдет Рубикон на донецком и крымском направлениях, то это печально обернется для Украины. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
В украинской армии объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер». По последним сведениям, военные маневры подразделений Вооруженных сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к учениям решили подключить специальные подразделения Службы безопасности Украины.
По сценарию учений «диверсионные группы осуществили проникновение в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения ДРГ и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.
Командующий Южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил, что в круг решения боевых задач входит необходимость обеспечения целостности Украины. Боевые подразделения ВСУ готовы оказывать противодействие любой провокации, в том числе на крымском направлении.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, сегодня американские власти полностью поддерживают Киев, а он в свою очередь стремится показать США свою готовность выполнить любые приказы.
Капитан первого ранга запаса считает, что в 2021 году нужно ожидать увеличения количества провокаций со стороны Украины как на донецком, так и на крымском направлениях.
Василий Дандыкин отметил, что если киевские власти перейдут красные линии в Донбассе и Крыму, то это обернется фатальными последствиями для Украины.
Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал Федеральному агентству новостей, что Владимир Зеленский не просто так закрыл три основных оппозиционных телеканала. По его словам, таким образом Киев готовит почву для очередного обострения конфликта в Донбассе.
Автор: Андрей Барановский
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 февраля 2021, 08:55
|
03 февраля 2021, 18:25
|
01 февраля 2021, 18:45
|
02 февраля 2021, 18:35
|
05 февраля 2021, 19:00
|
03 февраля 2021, 09:15
|
05 февраля 2021, 20:50