Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым

Если Киев перейдет Рубикон на донецком и крымском направлениях, то это печально обернется для Украины. К такому мнению в интервью корреспонденту ФАН пришел известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В украинской армии объявили о проведении учений у границ Крымского полуострова. Как сообщает украинское военное командование, учения носят «противодиверсионный характер». По последним сведениям, военные маневры подразделений Вооруженных сил Украины начали на территории Херсонской области. Помимо военнослужащих ВСУ к учениям решили подключить специальные подразделения Службы безопасности Украины.

По сценарию учений «диверсионные группы осуществили проникновение в Херсонскую область с территории Крыма». Для выявления направлений перемещения ДРГ и недопущения проведения диверсий на объектах инфраструктуры по тревоге были подняты несколько подразделений, включая моторизованные.

Командующий Южной группировкой войск генерал-майор Владимир Миронюк заявил, что в круг решения боевых задач входит необходимость обеспечения целостности Украины. Боевые подразделения ВСУ готовы оказывать противодействие любой провокации, в том числе на крымском направлении.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, сегодня американские власти полностью поддерживают Киев, а он в свою очередь стремится показать США свою готовность выполнить любые приказы.

«Разумеется, повышенная активность ВСУ связана с тем, что киевские власти возлагают большие надежды на новую администрацию США и президента Джо Байдена, который в свое время курировал украинское направление. Кроме того, в какой-то степени Киев все же получает поддержку со стороны Вашингтона. Речь идет и о летальном оружии и информационной составляющей. Не секрет, что Америка поддержала ликвидацию трех оппозиционных каналов на Украине», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса считает, что в 2021 году нужно ожидать увеличения количества провокаций со стороны Украины как на донецком, так и на крымском направлениях.

«Хочу напомнить, что диверсионное группы приходили как раз с территории Украины, а не России. Были случаи, когда в районе Крыма и Белгородской области пресекались действия украинских ДРГ. Не стоит забывать, что в Херсонской области действуют так называемые прокуратура Крыма, администрация, МВД и так далее. Все это должно работать, просто так деньги никто выделять не будет. Я думаю, что на фоне экономических и политических проблем на Украине будет нагнетаться истерия. Об этом говорит то, что Киев активно оснащает ВСУ, закупая турецкие беспилотники, усиливаются обстрелы Донбасса, а глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет о том, что Минские соглашения себя изжили. Скорее всего, в этом году, к сожалению, нас ожидает ряд провокаций на донецком и крымском направлениях со стороны не только Киева, но и его западных партнеров», — заявил эксперт.

Василий Дандыкин отметил, что если киевские власти перейдут красные линии в Донбассе и Крыму, то это обернется фатальными последствиями для Украины.

«Я думаю, если Киев перейдет Рубикон на донецком направлении, то это будет иметь печальные последствия для Украины. Замечу, что в Донбассе находятся десятки тысяч граждан, получивших российские паспорта. Что касается Крыма, то любые поползновения украинских силовиков будут жестко пресечены со стороны армии Российской Федерации, прежде всего Черноморского флота. Уверен, что маневры ВСУ у границ России — всего лишь игра на нервах, согласованная с Западом. Но все жесткие военные действия Украины, естественно, потерпят фиаско. ВСУ не помогут ни американские ПТРК, ни турецкие беспилотники», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал Федеральному агентству новостей, что Владимир Зеленский не просто так закрыл три основных оппозиционных телеканала. По его словам, таким образом Киев готовит почву для очередного обострения конфликта в Донбассе.