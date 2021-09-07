Эксперт дал прогноз о работе нового правительства Афганистана: "Не инклюзивное"

Эксперт оценил состав представленного нового правительства Афганистана.

Эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович прокомментировал состав правительства Афганистана, которое представило движение "Талибан"*. По словам эксперта, более чем 30 фамилий членов нового правительства страны - представители движения "Талибан"*.

Практически все посты в правительстве переданы членам движения "Талибан"*, большинство из которых активно участвовали в боях последних лет,

- рассказал Мендкович ТГ-каналу "Кстати".

По его словам, это не "инклюзивное правительство, о котором много говорили. Это именно партийное правительство, в рамках которого будет сосредоточена вся власть в руках движения "Талибан"* и его военного крыла". Эксперт полагает, что сейчас трудно сказать, насколько этот орган власти будет долговечным.

"По идее, оно должно быть в какие-то разумные сроки переформировано. Но с другой стороны, сам подход показывает, что столкновения в Панджшере убедили "Талибан"* в том, что свои политические задачи они могут решать чисто за счёт силового ресурса. И действовать они будут соответствующе", - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что главой правительства Афганистана стал один из лидеров "Талибана"* Мохаммад Хасан Ахунд.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.