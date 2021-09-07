Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
США подали России долларовый сигнал
Главная / Политика

Эксперт дал прогноз о работе нового правительства Афганистана: "Не инклюзивное"

07 сентября 2021, 21:15  •  98 • Политика
Эксперт оценил состав представленного нового правительства Афганистана.
Эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович прокомментировал состав правительства Афганистана, которое представило движение "Талибан"*. По словам эксперта, более чем 30 фамилий членов нового правительства страны - представители движения "Талибан"*.
Практически все посты в правительстве переданы членам движения "Талибан"*, большинство из которых активно участвовали в боях последних лет,
- рассказал Мендкович ТГ-каналу "Кстати".
По его словам, это не "инклюзивное правительство, о котором много говорили. Это именно партийное правительство, в рамках которого будет сосредоточена вся власть в руках движения "Талибан"* и его военного крыла". Эксперт полагает, что сейчас трудно сказать, насколько этот орган власти будет долговечным.
"По идее, оно должно быть в какие-то разумные сроки переформировано. Но с другой стороны, сам подход показывает, что столкновения в Панджшере убедили "Талибан"* в том, что свои политические задачи они могут решать чисто за счёт силового ресурса. И действовать они будут соответствующе", - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что главой правительства Афганистана стал один из лидеров "Талибана"* Мохаммад Хасан Ахунд.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
О чём умолчали американцы после визита Зеленского: Кулеба выдал кулуарные разговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
04 сентября 2021, 23:35
"Ещё тактично высказалась": Блогер унизил флаг России. Захарова не сдержала эмоций - "Подло"
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
04 сентября 2021, 08:00
Дело не в Украине: Политолог назвал главную причину поездки Зеленского в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.