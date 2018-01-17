Эксперт: Человека Березовского могли задержать по делу "Шалтая-Болтая"

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СМИ сообщают о задержании бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, ссылаясь на источники в ФСБ и МВД. Как уточнили в правоохранительных органах, в отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Но интересно в этой ситуации совсем другое

Подельник "Шалтаев"?

"Шалтай-Болтай": Новые подробности громкого дела

Недавно Соколов привлек внимание прессы и правоохранительных органов своей вовлеченностью в нашумевшее дело о хакерах из группировки "Шалтай-Болтай". Скандал разразился после того, как стало известно, что группа злоумышленников занималась добычей компромата на высокопоставленных российских чиновников с целью шантажа, либо продажи секретной информации западным спецслужбам.

По информации телеканала "Царьград", за некоторыми сливами "Шалтаев" мог стоять лично задержанный сегодня Сергей Соколов, который на тот момент был владельцем охранной компании "Атолл-1".

Приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Оперативники вышли на след бывшего главы службы безопасности Бориса Березовского после того, как на так называемой "бирже информации" хакерской группировки "Шалтай-Болтай" был опубликован лот стоимостью в 10 млн долларов. За эту солидную сумму предлагались "переговоры сотрудников СБУ и ЦРУ", которые доказывали, что за катастрофой малазийского Боинга MH17 в небе над Донбассом стояли американские и украинские силовики. Выяснилось, что фактическим владельцем лота являлся именно Соколов.

Также, еще в 2015 году бывший сотрудник Березовского выходил на ряд бизнесменов и политиков и предлагал свои услуги в качестве посредника, уверяя, что способен договориться с "шалтаями" о покупке любой информации, находящейся в их распоряжении.

Дезинформатор

Наша точка зрения: Александр Жилин о расследовании вокруг "Шалтай-Болтая"

Материалы Соколова были использованы заместителем генерального директора ВГТРК и ведущим Дмитрием Киселевым в фильме об "агенте Фридоме", который стал поводом для судебного иска со стороны Алексея Навального. Суд Навальный проиграл, но шумиха вокруг процесса сыграла на пользу антироссийских сил, так как данные из расследования, предоставленного Соколовым, если и соответствовали действительности, то лишь отчасти. Крайне интересно, что после того, как Соколов пообщался с Киселевым и передал ему "компрометирующий материал" на Навального, ящик электронной почты Киселева оказался взломан "Шалтай-Болтаем", что вряд ли можно отнести к разряду сопадений.

Человек из 90-х

Приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай"

В 1990-е непосредственным руководитилем Соколова был медиамагнат и "управляющий делами" Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили, который также был и соучредителем охранной компании "Атолла", которую тот возглавлял. Соколов часто хвастался связями с ЦИБ ФСБ, их он использовал для придания большей авторитетности своему новому проекту - Федеральному информационному центру "Аналитика и безопасность". ФИЦ тоже занимается различными расследованиями и публикует компромат. Однако структуру уличали в некотором передергивании фактов и сомнительном характере некоторых расследований. Характерно, что директор "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Руслан Мильченко также был задержан вместе с Соколовым.

Наша точка зрения: Илиас Меркури о хакерах "Шалтай-Болтая"

Экспертное сообщество не исключает возможность, при которой нынешнее задержание бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского связано именно с делом "Шалтая-Болтая". В частности, такого мнения придерживается член правления Лиги безопасного интернета Денис Давыдов: "Учитывая богатую биографию Сергея Соколова и его связи, нельзя исключать, что его вовлеченность в громкое дело "Шалтая-Болтая" оказалась глубже, чем изначально считало следствие".

Судя по всему, в ближайшее время мы можем услышать о неожиданных подробностях этой истории, а, возможно, и новых задержаниях.

Афанасьев Андрей