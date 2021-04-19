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Эксперт: Британия рвётся в Чёрное море, забыв про налогоплательщиков

19 апреля 2021, 01:10  •  60 • Политика
Как считает эксперт Владимир Соловейчик, Британия рвётся в Чёрное море, забыв про своих налогоплательщиков. При этом Лондону стоит помнить, что агрессия против России обойдётся очень дорого морякам.
Любые враждебные действия против России в Чёрном море, на которые решатся британские моряки, дорого обойдутся потенциальным агрессорам. Об этом РИА ФАН заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее стало известно о том, что Великобритания решила поддержать Украину и союзников по НАТО. Поэтому она направит в Черноморский регион эскадренный миноносец и противолодочный фрегат. В случае возникновения "угроз" со стороны России на подмогу с авианосца HMS Queen Elizabeth (базируется в Средиземном море) взлетят истребители F-35 и вертолёты Merlin.
Соловейчик уверен, что подобная демонстрация силы не напугает Москву. Дело в том, что премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон берёт пример со "старших братьев" из США.
"Британским налогоплательщикам стоит задуматься, насколько эффективно правительство Джонсона расходует бюджетные средства, собираемые за счёт их налогов", - отметил эксперт.
Как считает главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.
Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.
"Украина разделится на две части: восточную и западную", - поделился с Ura.ru прогнозом Коротченко.
По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, ответственность за новую войну в Донбассе будет нести именно команда президента Украины Владимира Зеленского. При этом на Западе сформировалось русофобское настроение, поэтому никто не хочет отговаривать Киев. Особенно это касается США.
Однако эксперт надеется, что победит всё же страх.
"Я исхожу из того, что страх больших потерь для Киева победит желание побряцать оружием реально", - заявил Бондаренко в интервью газете "Вечерняя Москва".

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