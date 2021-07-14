Эксперт: Борьба с "Северным потоком - 2" противоречит законам Украины

Борьба с "Северным потоком - 2" противоречит законам Украины и ЕС, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Речь идет о попытке Киева выбить компенсацию.

Требования Украины по транзиту русского газа звучат абсурдно. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Как ранее заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, Москва должна предоставить Киеву контракт на следующие 10-15 лет, в рамках которого будет гарантирован транзит газа в объёме 45-50 миллиардов кубометров. Это якобы позволит "компенсировать" экономические потери после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Как отметил Юшков, украинская сторона постоянно меняет свои требования по компенсации, хотя оснований для предоставления последней нет никакой. Не существует никаких договоренностей, в рамках которых Россия должна идти на подобные услуги.

"Северный поток - 2" является инфраструктурным объектом, а вопрос упирается в сертификацию в Германии. Перечень условий заключен в законодательстве Евросоюза.

А вот увязывание трубопровода с украинской ГТС противоречит европейским законам. Если следовать логике Киева, то сейчас "Газпром" должен требовать компенсаций от поляков, которые построили СПГ-терминал и достраивают трубу Baltic Pipe.

Поэтому требования Украины носят дискриминационный характер.

"Непонятно, откуда Макогон взял цифру в 50 миллиардов кубов транзита газа в год. Сегодня "Газпром" транзитирует меньшие объемы, поэтому все это абсурдно и противоречит как европейскому, так и украинскому законодательству", - добавил эксперт.

Как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Киев не намерен отказываться от борьбы с "энергетическим оружием Кремля", которое якобы направлено против Запада. Поэтому украинцы хотят подключить к борьбе с "Северным потоком - 2" ещё больше сторон.

Шмыгаль рассчитывает, что ЕС наложит ограничение на "Газпром", не дав ему в полном объёме использовать трубопроводы Opal и Eugal. Это ударит по новому газопроводу, передаёт РИА ФАН.