Эксперт: Благодаря России ЦАР выберет самую красивую девушку страны

Политолог Наталия Пискунова рассказала, что проведение конкурса красоты "Мисс Центральная Африка" стало возможным благодаря российской экономической и социальной поддержке нестабильной в политическом плане Центральноафриканской Республики.

В эти выходные в столице Центральноафриканской Республики городе Банги, несмотря на нестабильную политическую и социальную ситуацию, проходит конкурс красоты "Мисс Центральная Африка", передает информагентство "Nation News".

Одно из крупнейших французских изданий "Либерасьон" опубликовало интервью с победительницей столичного конкурса красоты "Мисс Банги 2018" Шарлин Сэмбо, в котором 23-летняя девушка рассказала, что конкурс получилось организовать только благодаря помощи России.

"Без такого союзника, как Россия, мы не смогли бы справиться со всеми логистическими проблемами", - заявила Шарлин.

Политический эксперт из МГУ Наталия Пискунова сообщила информагентству "Nation News", что не только конкурс красоты, но и вообще никакое социальное мероприятие не возможно было бы провести в ЦАР без российской поддержки.

Конкурс "Мисс Центральная Африка" — это, по словам эксперта, своеобразное заявление о переходе к мирной жизни, которое должно поддержать местное население и придать ему уверенности в возможности мирного существования.

Пискунова напомнила, что Россия оказывает большую экономическую и медицинскую помощь населению ЦАР. В стране работают российские госпиталя, делаются вакцины, реализуются различные социальные проекты.