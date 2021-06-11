Эксперт: Баланс между Россией и США можно восстановить за четыре шага

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. предложил восстановить баланс сил между Россией и США за четыре решительных шага.

России должна сделать четыре шага, которые позволят уравновесить баланс сил в мире, если Украина вступит в НАТО. Об этом РИА ФАН заявило военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Первый шаг заключается в размещении воздушной, сухопутной и морской баз на Кубе. Затем необходимо разместить воздушную и сухопутную базу уже в Венесуэле. Третьим пунктом является укрепление союза с Ираном, в рамках которого будут разработаны совместные программы и заключены договоры о военно-техническом сотрудничестве.

Четвертый шаг заключается в "резком развороте" в сторону Северной Кореи и оказании последней экономической и военно-технической помощи.

"Даже эти четыре шага будут острым штыком, который очень серьезно будет колоть жирный зад Америки и НАТО", - считает Баранец.

Дело в том, что американцы могут разместить на территории Украины ракеты, которые будут угрожать Москва. Впрочем, у России есть козыри, среди которых есть гиперзвуковые ракеты "Циркон". Последние можно разметить на Кубе.

"Получи, фашист, гранату и не вякай", - резюмировал он.

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