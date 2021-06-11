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Эксперт: Баланс между Россией и США можно восстановить за четыре шага
11 июня 2021, 03:30 • 68 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. предложил восстановить баланс сил между Россией и США за четыре решительных шага.
России должна сделать четыре шага, которые позволят уравновесить баланс сил в мире, если Украина вступит в НАТО. Об этом РИА ФАН заявило военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Первый шаг заключается в размещении воздушной, сухопутной и морской баз на Кубе. Затем необходимо разместить воздушную и сухопутную базу уже в Венесуэле. Третьим пунктом является укрепление союза с Ираном, в рамках которого будут разработаны совместные программы и заключены договоры о военно-техническом сотрудничестве.
Четвертый шаг заключается в "резком развороте" в сторону Северной Кореи и оказании последней экономической и военно-технической помощи.
"Даже эти четыре шага будут острым штыком, который очень серьезно будет колоть жирный зад Америки и НАТО", - считает Баранец.
Дело в том, что американцы могут разместить на территории Украины ракеты, которые будут угрожать Москва. Впрочем, у России есть козыри, среди которых есть гиперзвуковые ракеты "Циркон". Последние можно разметить на Кубе.
"Получи, фашист, гранату и не вякай", - резюмировал он.
Как ранее заявил изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Сергей Хатылев, Россия и Китай добились гораздо больших успехов в сфере разработки космического оружия, чем США. Об этом изданию
Американцы разрабатывают средства для уничтожения орбитальных объектов. Однако Москва и Пекин постоянно напоминают Вашингтону, что тот уже не главенствует в космосе.
Россия разработала уже две противоракетные системы, способные бороться с целями в ближнем космосе. Речь идёт о ЗРК С-500, способной поражать объекты на высоте 200-400 километров, а также противоракетном комплексе А-235 "Нудоль", который не имеет аналогов в мире.
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