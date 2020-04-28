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Эксперт: Американцы в Арктике с 10 километров прыгать не будут

28 апреля 2020, 13:35  •  270 • В России

После того, как в минувшие выходные в Арктике с самолета Ил-76 с высоты в 10 тысяч метров в районе архипелага Земля Франца-Иосифа десантировалась группа спецназа ВДВ, последовали довольно скупые комментарии. Да, это уникальное достижение, гордимся – сказали в Минобороны. Да, испытывалось новейшее снаряжение, сказали специалисты по парашютно-десантной подготовке. Да, прежде в Арктике прыгали максимально с 8 тысяч – сказали историки, специализирующиеся на «высотных рекордах»

За более обстоятельным разъяснением этого уникального десантирования «КП» обратилась к члену Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, главному редактору журнала «Арсенал Отечества» полковнику запаса Виктору Мураховскому.

- Американские или норвежские десантники так прыгнуть не смогут?

- Никто там, кроме нас, прыгать не собирается – американцы точно не рискнут. Это было сделано, в первую очередь, для тестирования снаряжения и для проверки подготовки личного состава.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.Фото: Youtube

ВДВ сейчас рассматриваются как мобильные силы готовые в любой момент к выполнению самых неожиданных задач.

- Для чего был нужен столь опасный прыжок?

- Такой экстремальный эксперимент призван продемонстрировать потенциальных возможностей десантных групп спецназа. В том числе, в арктическом регионе.

- Но наш потенциальный противник не способен на такое – сами же говорите…

- В Арктике, если, не дай бог, начнут разворачиваться боевые действия –вряд ли понадобится задействовать людей для выполнения столь экстремальных задач..

Зато теперь мы знаем, что можем и так сделать….

- Какое оборудование в этом прыжке проверяли?

- Мы наверняка проверили новое навигационное оборудование. В высоких широтах спутниковая навигация не совсем точна. Ее параметры, которые для средних широт допустимы, чем ближе к полюсу, тем больше теряют в точности.

- А там вообще спутники «ловятся»?

- Этот регион закрыт в настоящее время покрытием наших станций дифференциальных поправок. Которые и обеспечивают высокую точность спутниковой навигации. Работа там доступна только для военных каналов. И эта группа наверняка и пользовалась военными навигационные спутниковыми системами.

Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ во время прыжка с парашютом с высоты 10 тыс. м., Архангельская область.Фото: Министерство обороны РФ

- Но зачем же во льдах людей с 10 км для проверки систем десантировать?

- Обычная система спутниковой навигации, в том числе и военная, дает довольно большую ошибку по высоте. По азимутальным координатам – ошибку в 5-10 метров. А по высоте – на порядок больше ошибка. Для множества военных систем точность навигации по высоте критически важна. И для авиации, которая осуществляет полеты на сверхмалых высотах. Этот эксперимент призван был подтвердить и необходимую точность навигации для военных систем. В полете с таких высот и вплоть до приземления десантник имеет возможность проверить все это лично.

- Кислородное оборудование тоже особое?

- Оно отличается от кислородного оборудования, что есть на летательных аппаратах. У нас ко всем кислородным прибором требования такие: обеспечивать работу при температурных режимах от минус 50 до плюс 50. Но одно дело испытание кислородного оборудования в климатической камере, другое – использование в реальных условиях. Там и ветер накладывается, и другая экзотика может быть.

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- Этот прыжок американцам что-то должен был показать кроме того, что наш десант круче, чем их?

- Американцам в Арктике мы куда более серьезные вещи продемонстрировали. В основном, связанные со вводом в строй системы освещения воздушной наземной и подводной обстановки в регионе. И развертывание в регионе систем ПВО нам позволило отодвинуть вероятные рубежи пуска стратегических ракет нашего оппонента – на несколько сотен километров. Для тех, кто через Северный полюс планирует действовать.

- Почему заполярными учениями командовал замминистра обороны?

- То, что командовал учениями, в рамках которых был совершен уникальный прыжок, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров – это логично. Он вообще отвечает за всю боевую подготовку в ВС РФ, это его вотчина. Он отвечает за все новейшее, что внедряется, в том числе в ВДВ…

Российские десантники впервые высадились с многотысячной высоты в Арктике.Российские десантники высадились в арктических условиях с высоты 10 тысяч метров на новых парашютных системах. С самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации они совершили прыжок в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

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