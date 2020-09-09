Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

Эксперт: Активность самолётов НАТО у границ России выросла на 40%

09 сентября 2020, 10:35  •  38 • Политика
Активность самолётов НАТО у границ России выросла приблизительно на 40% в последнее время, заявил военный обозреватель Михаил Ходорёнок.
Самолёты НАТО стали чаще летать вблизи границ России. Об этом телеканалу "360" рассказал военный обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходорёнок.
Но говорить о перехватах вражеских самолётов нельзя, ибо разведывательная авиация летает над нейтральными водами, не нарушая границ. Поэтому российские ВКС наблюдают за потенциальной целью.
Активность авиации НАТО всегда была высокой, если говорить о России, но за последнее время выросла на 30-40%. Руководство альянса утверждает, что агрессивность Москвы якобы также увеличилась.
"Предполагается, что мы покушаемся на свободы западного мира. Никаких военных приготовлений, свидетельствующих о каких-то наших намерениях по отношению к странам западного блока, вообще не наблюдается", - отметил эксперт.
Ранее также стало известно, что военные корабли НАТО примут участие в многонациональной операции за Северным полярным кругом, которую возглавят ВМС Великобритании. Целью называется демонстрация приверженности принципу свободной навигации в регионе.
Как отметил военный аналитик ТАСС Виктор Литовкин, реальной целью инициативы является попытка запугать Россию, ибо навигацию никто не закрывал.
"НАТО претендует на Северный морской путь, но туда их никто не пустит, потому что им надо будет проходить через наши территориальные воды в Баренцевом море. А это для них запретная зона, вот они, как собака, прыгают на забор, лают и требуют, чтобы забор убрали", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 03:15
Что скажет Путин на Генассамблее ООН: Песков приоткрыл завесу тайны
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего за...
09 сентября 2020, 01:25
Матрос бесследно испарился с военного корабля в открытом море: Его ищут вторые сутки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
08 сентября 2020, 00:40
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побывал"
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.