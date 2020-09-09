Эксперт: Активность самолётов НАТО у границ России выросла на 40%

Самолёты НАТО стали чаще летать вблизи границ России. Об этом телеканалу "360" рассказал военный обозреватель "Газеты.ru" Михаил Ходорёнок.

Но говорить о перехватах вражеских самолётов нельзя, ибо разведывательная авиация летает над нейтральными водами, не нарушая границ. Поэтому российские ВКС наблюдают за потенциальной целью.

Активность авиации НАТО всегда была высокой, если говорить о России, но за последнее время выросла на 30-40%. Руководство альянса утверждает, что агрессивность Москвы якобы также увеличилась.

"Предполагается, что мы покушаемся на свободы западного мира. Никаких военных приготовлений, свидетельствующих о каких-то наших намерениях по отношению к странам западного блока, вообще не наблюдается", - отметил эксперт.

Ранее также стало известно, что военные корабли НАТО примут участие в многонациональной операции за Северным полярным кругом, которую возглавят ВМС Великобритании. Целью называется демонстрация приверженности принципу свободной навигации в регионе.

Как отметил военный аналитик ТАСС Виктор Литовкин, реальной целью инициативы является попытка запугать Россию, ибо навигацию никто не закрывал.

"НАТО претендует на Северный морской путь, но туда их никто не пустит, потому что им надо будет проходить через наши территориальные воды в Баренцевом море. А это для них запретная зона, вот они, как собака, прыгают на забор, лают и требуют, чтобы забор убрали", - цитирует слова эксперта РИА ФАН.