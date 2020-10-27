|
Эксперт: 50 лет диктатуры на Украине, и русские забудут свой язык
27 октября 2020, 10:00 • 20 • Украина
Санкт-Петербург, 26 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил успех партии Петра Порошенко на местных выборах на Украине, в том числе в некоторых юго-восточных регионах, тем, что бывший президент в своей политической программе сделал ставку на радикальных националистов и профашистские силы в стране.
Директор Института политических исследований отмечает нарастание националистического угара на Украине, направленного на разрыв традиционного этнокультурного единства народов России и Белоруссии, но уверен, что окончательно переформатировать русских на Украине националистам навряд ли удастся. По словам политолога, чтобы на Украине произошла такая же ассимиляции русских, как в странах Прибалтики, Западу потребуется слишком много сил и времени.
Автор: Алексей Соколов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 октября 2020, 11:10
|
20 октября 2020, 18:30
|
22 октября 2020, 12:40
|
25 октября 2020, 14:55
|
22 октября 2020, 20:00
|
26 октября 2020, 00:05
|
25 октября 2020, 20:25