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Эксперт - о подлодках, способных «уничтожить цивилизацию»: «Ясени» предназначены не для ударов по США, а для борьбы с надводными и подводными кораблями

30 января 2020, 11:54  •  181 • В России

Издание National Interest назвало пять субмарин, боевые и технические возможности которых несут смертельную угрозу миру. Три подводные лодки российские и две — американские. По утверждению автора публикации, грозное ядерное снаряжение русских «Ясеней М» и «Бореев», а также штатовских «Огайо» и «Колумбия» способно за «полчаса уничтожить цивилизацию».

Мы попросили прокомментировать данную статью известного военного эксперта Виктора Мураховского.

- Виктор Иванович, всем должно стать страшно?

- Я бы советовал не реагировать на подобного рода публикации. Автор статьи мне знаком. Он такой же спец по подлодкам, как я в балете. Подход к теме не аналитический, а «интернетовский». Публикация выполнена по принципу «пол-палец-потолок». Это написано для того, чтобы вызвать обсуждение, и как сейчас говорят «поймать хайп».

- Но ведь, когда с ужасом называют наши подлодки проекта 955 «Борей», не врут, говоря, что они самые тихие и самые грозные?

- Они тихие, да, сами американцы это признают. Но когда автор пишет про субмарины проекта 885 «Ясень М» - он пишет туфту. Про то, что «Ясень» может подойти на 2 тысячи километров к побережью США и долбануть по району Великих Озер? Ну полная же ерунда! И зачем тому же «Борею» к Штатам ходить? Да и нечего там «Ясеню» делать. Вооружение «Ясеней» для иного предназначено.

- То есть, за полчаса эти подлодки Штаты не уничтожат — или теоретически такое возможно?

- Ну, они сами это нарисовали. Это журнал принадлежит Никсоновскому фонду — а каковы его цели и задачи? И нНадо понимать, что «Ясень М» еще не встал на вооружение на нашем флоте, ходовые испытания проходят. У него крылатые ракеты «Калибр» и торпеды. Это лодка, вообще то, предназначена для борьбы с надводными кораблями и подлодками —но не для удара по городам в глубине территории возможного противника. Или по береговым объектам. Хотя, в принципе, и подобную роль исполнять могла бы.

Пуск ракеты «Булава» с подводной лодки «Юрий Долгорукий».Фото: wikimedia.org

- Названы «лодки судного дня «Огайо»...

- Для описания возможностей удара по берегу надо брать американские «Огайо» переоборудованные. Они субмарину этого проекта переоборудовали в носителя крылатых ракет - и теперь каждая лодка тащит 164 крылатых ракеты , новые «Томагавки». Вот это я понимаю — боезапас.

- Упомянуты еще субмарины «Колумбия»...

- Их начнут строить, по имеющейся информации, не раньше следующего года.

- В публикации сказано про 288 целей «размером с города».

- Количество ракет механически умножено на количество боеголовок — получилось 288. Но специалисты то понимают, какие задачи могут стоять перед этими конкретными лодками. А авторы просто берут 16 ракет, стоящих на субмаринах, и умножают на количество боевых частей, которые они потенциально способны нести - и как цели называют города. Но количество боевых ядерных боеголовок лишь теоретически рассчитано! А в реальности там же должны быть еще системы преодоления противоракетной обороны! И реальное количество ядерных боевых частей на каждой ракете на конкретной подлодке не знает никто, кроме очень узкого круг людей в очень узком круге структур.

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