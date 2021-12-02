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Эксперименты над людьми - реальность. Доказано Горбачёвым?
02 декабря 2021, 16:25 • 143 • Политика
Анна Шафран в авторской программе на Царьграде вместе с экспертами разбирает сложнейшую тему социальных экспериментов в странах мира, не забыв упомянуть опыт Михаила Горбачёва и Фредерика де Клерка.
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв и президент ЮАР Фредерик де Клерк приблизительно в одно и то же время пришли во власть. Оба за пять лет развалили свои страны, получив по итогам "признание" международного сообщества.
Как Запад сотрудничал с ЮАР на фоне санкций и критики? Чьё ядерное оружие испытывали в этой стране? Почему в ЮАР самый высокий уровень СПИДа? Какие эксперименты Запад проводил в Африке и какие теперь пытается проводить в России? Разбирается Анна Шафран. Кроме того, в нашей студии эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Цветков и Дмитрий Палаткин.
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