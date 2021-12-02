Эксперименты над людьми - реальность. Доказано Горбачёвым?

Анна Шафран в авторской программе на Царьграде вместе с экспертами разбирает сложнейшую тему социальных экспериментов в странах мира, не забыв упомянуть опыт Михаила Горбачёва и Фредерика де Клерка.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв и президент ЮАР Фредерик де Клерк приблизительно в одно и то же время пришли во власть. Оба за пять лет развалили свои страны, получив по итогам "признание" международного сообщества.

Как Запад сотрудничал с ЮАР на фоне санкций и критики? Чьё ядерное оружие испытывали в этой стране? Почему в ЮАР самый высокий уровень СПИДа? Какие эксперименты Запад проводил в Африке и какие теперь пытается проводить в России? Разбирается Анна Шафран. Кроме того, в нашей студии эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта и сквозных технологий Юрий Цветков и Дмитрий Палаткин.