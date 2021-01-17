Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / В России

Эксперимент в «самых цифровых» регионах: в России предложили использовать вместо водительских прав QR-коды

17 января 2021, 12:55  •  40 • В России
В Минцифры рассказали о намерении провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодами вместо ряда традиционных документов. В частности, речь идёт о водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортных средств. Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, проект может быть реализован в четырёх «самых цифровых» регионах страны. В Госдуме положительно отозвались об инициативе, отметив, что электронные документы в некоторых случаях удобнее обычных.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

В ряде российских регионов могут провести эксперимент, который позволит водителям не возить с собой водительское удостоверение. Вместо него при необходимости можно будет предъявить мобильное устройство с приложением, в котором будет специальный QR-код.

Как рассказал замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов, эксперимент может пройти в нескольких «самых цифровых» регионах.

«У нас уже есть определённый план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четвёрке», — цитирует Качанова ТАСС.

Он пояснил, что возможность оставить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства дома будет предусмотрена для водителей, у которых при себе будет устройство с установленным мобильным приложением, где будет информация об этих документах в виде QR-кода. По словам Качанова, в таком случае инспектор сможет считать код при помощи специального устройства.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно отозвался об инициативе Минцифры, отметив актуальность этой идеи.

«Полностью поддерживаю. XXI век на дворе, развиваются цифровые технологии, и уже давно пора было к этому перейти», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он напомнил, что уже имеется возможность использования электронных полисов обязательного страхования для автомобилистов. Депутат подчеркнул, что в нынешних условиях нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы.

«Современные технологии позволяют оперативно понять, имеет право водитель управлять транспортным средством или нет. Для этого необходимы доступ к базе данных и интернет», — отметил он.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что экспериментальная инициатива о «цифровых двойниках» документов продиктована в первую очередь удобством для граждан.

«Тут вопрос удобства: очень часто бывает, что забываешь водительские документы. Если всё это будет в одном QR-коде, может быть, это даже удобнее», — полагает депутат.

Вместе с тем он призвал запустить новую систему именно в качестве эксперимента, чтобы впоследствии оценить его итоги и принять решение о внедрении.

«Для удобства можно попробовать провести эксперимент, как на практике скажется ситуация. Мы всё-таки вступаем в полосу использования таких электронных систем распознавания... Я думаю, что отнестись к этому нужно как к эксперименту, а только после этого делать выводы», — отметил Рязанский.

Отметим, что на совещании президента РФ с членами правительства 13 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил с предложением провести эксперимент с «цифровыми двойниками» ряда часто используемых гражданами документов. В перечень вошли удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС и справка о регистрации по месту жительства.

Вице-премьер также напомнил, что с 1 января в России начал действовать закон о единой биометрической системе. По словам Чернышенко, с помощью биометрии можно дистанционно получать разные услуги, в том числе оформлять кредит и нотариальные документы без личного присутствия, зарегистрироваться в МФЦ, а студенты с помощью такой идентификации личности получат возможность сдавать экзамены онлайн.

О возможности введения «цифровых двойников» документов также говорил глава Минцифры Максут Шадаев. В ноябре 2020 года в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике он рассказал, что данная схема была апробирована при помощи цифровых пропусков. Он пояснил, что проверка QR-кодов на пропусках сотрудниками МВД продемонстрировала работоспособность этой системы.

Кроме того, весной 2020 года Минцифры предложило провести в Москве эксперимент по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения вместо паспорта. Инициаторы проекта полагали, что в большинстве случаев приложение сможет заменить гражданину паспорт, а в перспективе и другие документы, такие как студенческие билеты и социальные карты.

В ведомстве рассчитывали подготовить соответствующее приложение к концу августа, что позволило бы начать его применение с 1 декабря, однако нужное для этого постановление правительства пока не подписано.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 18:00
«При очевидном факте защиты детей»: суд приговорил убившего педофила уфимца к восьми годам колонии
15 января 2021, 18:45
«Киев самоустранился из процесса»: как в России отреагировали на слова Кравчука о готовности Украины к компромиссам
13 января 2021, 23:40
«Предполагаемый фактор — загрязнённая питьевая вода»: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Буйнакске
15 января 2021, 20:35
По семейным обстоятельствам: в Госдуме предложили не выдворять за нарушения мигрантов с родственниками — гражданами РФ
13 января 2021, 19:05
«Выстроить график работы»: Путин поручил перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян
16 января 2021, 15:50
«Для людей, особенно молодых, церковь — незнакомый мир»: как православные священники покоряют интернет
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признани...
17 января 2021, 00:10
Аморальные автобусы. Во Львове готовы отказаться от продукции белорусского МАЗа
17 января 2021, 01:05
Опять за старое: на Украине предсказали катастрофу с Крымским мостом
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
10 января 2021, 15:05
В Эстонии заговорили о присоединении к России: Премьер стал спешно цитировать Конституцию
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.