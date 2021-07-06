Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой...
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Сборная Украины на Евро-2020 помогла вскрыть неприятную правду для властей
Главная / Политика

Эксперимент удался: Исландия перешла на сокращённую рабочую неделю

06 июля 2021, 23:15  •  142 • Политика
В Исландии признали успешным эксперимент с сокращённой рабочей неделей и уже внедрили четырёхдневку для большинства сотрудников страны.
Исландия признала успешным эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей и перевела большинство работников на сокращённый рабочий график. Об этом сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda).
Уточняется, что 86 % работников уже перешли на сокращённую рабочую неделю или имеют право обсудить этот вопрос с начальством. Речь идёт о десятках тысяч сотрудников по всей стране.
Профсоюзам Исландии удалось добиться сокращения рабочей недели с 40 до 36 часов в неделю благодаря двум экспериментам, проведённым в период с 2015 по 2019 год. В рамках теста 2,5 тысячи служащих и рабочих были переведены на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения зарплаты. Эксперимент показал, что несмотря на сокращение рабочего времени, продуктивность сотрудников не изменилась, а в ряде случаев даже повысилась.
Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени,
- говорится в докладе Alda.
Напомним, что в России тема сокращения рабочей недели впервые была поднята в 2019 году. С инициативой выступил на тот момент ещё премьер-министр России Дмитрий Медведев. Предложение долго обсуждалось, но в итоге никаких изменений не произошло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






142
Источник
Похожие новости
06 июля 2021, 19:35
Россия "меняет правила игры": В Китае назвали прорывное оружие Москвы
06 июля 2021, 21:25
Будут огромные жертвы: Украину списали на пушечное мясо
06 июля 2021, 19:35
"Мы идём за продуктами, а они в США за деньгами": Магазины превращаются в орудие пропаганды
06 июля 2021, 21:25
Русская разведка сломала планы Эстонии: "Шпиона взяли!"
06 июля 2021, 21:25
"Зелёная шизофрения" сыграла против своих же: Миру обещают нефть по $100 за баррель
06 июля 2021, 23:15
Эксперимент удался: Исландия перешла на сокращённую рабочую неделю
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июля 2021, 04:30
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
02 июля 2021, 01:00
"Чехи не понимают правил игры": Иностранцев впечатлил меткий ответ Захаровой
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
02 июля 2021, 05:35
На Украине напуганы новым мощным российским оружием
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.