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Эксперимент удался: Исландия перешла на сокращённую рабочую неделю
06 июля 2021, 23:15 • 142 • Политика
В Исландии признали успешным эксперимент с сокращённой рабочей неделей и уже внедрили четырёхдневку для большинства сотрудников страны.
Исландия признала успешным эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей и перевела большинство работников на сокращённый рабочий график. Об этом сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda).
Уточняется, что 86 % работников уже перешли на сокращённую рабочую неделю или имеют право обсудить этот вопрос с начальством. Речь идёт о десятках тысяч сотрудников по всей стране.
Профсоюзам Исландии удалось добиться сокращения рабочей недели с 40 до 36 часов в неделю благодаря двум экспериментам, проведённым в период с 2015 по 2019 год. В рамках теста 2,5 тысячи служащих и рабочих были переведены на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения зарплаты. Эксперимент показал, что несмотря на сокращение рабочего времени, продуктивность сотрудников не изменилась, а в ряде случаев даже повысилась.
- говорится в докладе Alda.
Напомним, что в России тема сокращения рабочей недели впервые была поднята в 2019 году. С инициативой выступил на тот момент ещё премьер-министр России Дмитрий Медведев. Предложение долго обсуждалось, но в итоге никаких изменений не произошло.
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