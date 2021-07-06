Эксперимент удался: Исландия перешла на сокращённую рабочую неделю

В Исландии признали успешным эксперимент с сокращённой рабочей неделей и уже внедрили четырёхдневку для большинства сотрудников страны.

Исландия признала успешным эксперимент с четырёхдневной рабочей неделей и перевела большинство работников на сокращённый рабочий график. Об этом сообщила местная Ассоциация за устойчивую демократию (Alda).

Уточняется, что 86 % работников уже перешли на сокращённую рабочую неделю или имеют право обсудить этот вопрос с начальством. Речь идёт о десятках тысяч сотрудников по всей стране.

Профсоюзам Исландии удалось добиться сокращения рабочей недели с 40 до 36 часов в неделю благодаря двум экспериментам, проведённым в период с 2015 по 2019 год. В рамках теста 2,5 тысячи служащих и рабочих были переведены на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения зарплаты. Эксперимент показал, что несмотря на сокращение рабочего времени, продуктивность сотрудников не изменилась, а в ряде случаев даже повысилась.

Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени,

- говорится в докладе Alda.

Напомним, что в России тема сокращения рабочей недели впервые была поднята в 2019 году. С инициативой выступил на тот момент ещё премьер-министр России Дмитрий Медведев. Предложение долго обсуждалось, но в итоге никаких изменений не произошло.